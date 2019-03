Rossi e Lorenzo esclusi dalla Q2

Entrambi male nelle libere, non sono riusciti recuperare in Q1

Comincia male il Motomondiale 2019 per Valentino Rossi che, con la Yamaha, è rimasto escluso dalla Q2 che ammette il migliori 12 piloti alla lotta per la pole position. Il 'Dottore' aveva chiuso al 15/o posto la quarta sessione di libere, dominata dalla Ducati di Petrucci e Divozioso, obbligato quindi come Jorge Lorenzo (18/o con la Honda) a passare per la Q1. Entrambi gli ex campioni del mondo - Lorenzo è anche caduto - hanno mancato l'approdo alla Q2, che invece è riuscito alle Honda di Crutchlow e Nakajima. Fuori anche Pecco Bagnaia con la Ducati.

ContentItem-32eacf0e-5c45-4819-8efa-590c7c97e9d9

Rossi e Lorenzo esclusi dalla Q2

Entrambi male nelle libere, non sono riusciti recuperare in Q1

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:MotoGp^Tematica:Top News^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:MotoGp:Category-593dc351-7c89-487c-8062-78501ae289a3^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^TAG:MotoGp:Category-593dc351-7c89-487c-8062-78501ae289a3^

http://www.rai.it/dl/img/2019/03/105x79sport_focus_image92b7afe6587890dbb54728ce64cb450a.jpg