Marquez mette la sesta

Sesta pole position di fila per lo spagnolo Marc Marquez nel Gp delle Americhe di moto, terza prova del mondiale. Il campione del mondo in carica, con la sua Honda, ha fatto segnare il tempo di 2.03.658. Prima fila anche per Maverick Vinales con la Yamaha (+0.406), secondo, e terzo per Andrea Iannone (Suzuki, +0.551). In seconda fila partiranno Johann Zarco (Yamaha), Valentino Rossi (Yamaha) e Jorge Lorenzo (Ducati). Ottavo tempo e terza fila per Andra Dovizioso, e decimo per Danilo Petrucci (Ducati).



Il Cota, il Circuito delle Americhe di Austin ha un re incontrastato. In sei edizioni, infatti, c'è un solo nome nel palmares delle pole position, quello di Marc Marquez. Il campione del mondo della Honda Hrc, anche un po' febbricitante, realizza il miglior tempo, poi cade, torna ai box e balza in sella alla sua seconda moto per rintuzzare i tentativi di soffiargli la pole position portatogli principalmente da Maverick Vinales.













pubblicato 21.04.2018

fermando il cronometro su 2'03"658, rifilando quattro decimi al connazionale della Movistar Yamaha. I due sono stati protagonisti anche di una piccola incomprensione con Marquez che ha chiuso il rivale mentre questi era lanciatissimo.di Andrea Iannone e aveva calcolato male la distanza con chi lo seguiva. Dopo il "vaffa" in sella alla moto, chiarimento tra i due nel paddock.Il pilota di Vasto conferma il buon ritmo tenuto per questi due giorni di prova e si piazza a 551 millesimi, facendo scivolare in seconda fila per uno solo Johann Zarco con la Yamaha del Team Tech 3. Il due volte campione del mondo Moto 2 precede a sua volta Valentino Rossi, apparso a suo agio con la sua M1. Al fianco del "Dottore" il suo ex compagno di team Jorge Lorenzo. Il mallorchino è alla fine il migliore dei piloti in sella alla Ducati GP18, finendo a oltre sei decimi dal connazionale.con il suo ottavo tempo, chiuso tra le due Honda di Cal Crutchlow, sesto con la moto del team di Lucio Cecchinello e la Hrc di un Dani Pedrosa che ha stretto i denti con il polso operato appena qualche giorno prima. Quarta fila per Danilo Petrucci che con la Ducati Pramac era stato costretto a passare attraverso la Q1, così come Pol Espargaro' con la KTM, alla fine dodicesimo preceduto anche dall'altra Suzuki di Alex Rins.Domani saranno 20 giri molto combattuti con Marquez che proverà a scappare e tutti gli altri a provare a prendergli le misure per cercare di interrompere la sua serie positiva di vittorie di fila.