Rossi: "Bisogna fare qualcosa"

Gp d'Italia da dimenticare per Valentino

"Siamo il team Yamaha ufficiale e dobbiamo fare qualcosa per migliorare perché naturalmente ci piacerebbe lottare per vincere o almeno per andare sul podio".



Solo la diplomazia e l'ottimismo di Valentino Rossi sembrano tenere ancora in piedi una stagione a finora negativa. Il Dottore ha cercato di trovare le parole giuste per commentare quanto accaduto al Mugello, gara che per il nove volte campione del mondo è durata solo 7 giri e che ha messo fine a un calvario iniziato venerdì e culminato con il 18° piazzamento in griglia e la caduta in gara.



"Ho provato a sorpassare Mir, ci siamo toccati e siamo usciti sulla ghiaia, poi quando sono arrivato all'Arrabbiata 2 avevo un po' di problemi con la gomma anteriore - spiega Valentino -, quando sono passato sulle buchette mi si è chiusa e sono caduto. A vedere i dati non è stato niente, ma probabilmente sono entrato un po' più forte. Fortunatamente sono solo scivolato, non mi sono fatto niente".

