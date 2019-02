Marquez ai test di Sepang

Tour de force per recuperare dopo l'operazione alla spalla

Ai test della Motogp a Sepang, Marc Marquez si presenta agguerrito come sempre, malgrado il dolore alla spalla.



"Dovrò essere prudente", dice. E' lo stesso sette volte campione del mondo, in un report della casa nipponica, alla vigilia del primo appuntamento con le prove in vista della stagione 2019, lancia la sfida.



Marquez è reduce da un finale di stagione travagliato per i dolori alla spalla sinistra e la conseguente operazione.



"Ho intensificato in questo periodo le mie sedute di fisioterapia - ha detto Marquez -. Dall'11 dicembre non ho saltato un giorno di terapie, due ore e mezza al mattino e altrettante nel pomeriggio. La cosa più difficile è accettarle sul piano psicologico".



"Finché non salirò in moto, non saprò in che forma mi trovo, ha aggiunto Marquez. Sono consapevole che sarà la qualità, oltre alla quantità, a fare la differenza. Sono anche consapevole che nel test non riuscirò a fare i giri che vorrei, ma è solo un test. Lasceremo tutti la Malesia con zero punti".

