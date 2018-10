Lorenzo operato, obiettivo Sepang

Intervento al polso sinistro lesionato in Thailandia

Jorge Lorenzo è stato operato al polso sinistro, lesionato nella caduta durante le prove libere del Gp della Thailandia.



L'intervento al legamento scafolunare, eseguito a Barcellona, ha lo scopo di accelerare la guarigione dall'infortunio che ha già costretto il pilota Ducati a saltare le gare di Buriram e Motegi. L'operazione è perfettamente riuscita ed il cinque volte campione del mondo punta a tornare in pista per il GP della Malesia del 4 novembre, a Sepang.



Domenica prossima, in Australia, sarà sostituito da Alvaro Bautista.

