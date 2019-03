Aurelia Cruciani vuole battere i maschi

In Coppa Italia Roma si affida a una chef

La stagione del Motociclismo sta per avere inizio e in Coppa Italia Roma ha un solo in pilota in lizza: è donna, ha 23 anni e si chiama Aurelia Cruciani. Si sta preparando per la Yamaha R3 Cup tricolore, serie di gare organizzate dalla casa giapponese a Misano, Mugello e Vallelunga.



La pilota romana è attesa dagli esperti per le potenzialità evidenziate nei mesi passati. Ma la realtà del motociclismo italiano prevede un autogestione delle competizioni, e se non sei già un campione di livello internazionale devi pagarti le spese.



Così la Cruciani si mantiene alle gare lavorando come chef in un ristorante della capitale, e solo quando arriva qualche sponsor riceve un pizzico di sollievo economico. "In un mondo di competizioni esclusivamente maschili - racconta Aurelia - le rare presenze femminili si trovano a combattere con difficoltà di ogni genere". Intanto si allena presso il Centro di Preparazione Fisica Piloti di Roma di Alfredo Stecchi: "in un anno ho perso 7 kg di massa grassa e aggiunto 8 kg di muscoli".

