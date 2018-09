Crono Junior, Piccolo è di bronzo

Il titolo iridato è stato conquistato dal belga Evenepoel

Tutto come previsto. Remco Evenepoel ha vinto dominando la cronometro Juniores, valida per i Mondiali di ciclismo su strada, volando a quasi 50 km/h sui 27,7 chilometri (49,97 km/h la media) del tracciato di Innsbruck (Austria).



Il giovane belga, che l'anno prossimo debutterà nel ciclismo che conta con la maglia della Quick-step Floors, ha chiuso la propria fatica in 33'15", precedendo di 1'23" l'australiano Lucas Plapp (argento) e di 1'37" l'azzurro Andrea Piccolo, 17 anni, campione italiano della specialità, che si è preso il bronzo.



L'altro azzurro, Samuele Manfredi, si è piazzato al 32/o posto, con un ritardo di 3'46" dal neocampione del mondo. "Ho capito che avrei potuto fare una grande gara quando mi hanno comunicato l'intertempo: 10" dal primo (in quel momento l'australiano Plapp, ndr) - le parole dell'azzurrino Piccolo -. Mi sentivo ancora bene, avevamo programmato di dare il massimo nella seconda parte di gara e le gambe giravano; allora ho spinto".

