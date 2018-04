'Minacciati con le pallottole'

Il n.1 dell'Aia: 'Arbitri in tribunale è una cosa gravissima'

"All'Associazione italiana arbitri sono arrivati plichi con pallottole indirizzate a me, al vicepresidente e al designatore Rizzoli. E' un fatto nel dominio della Digos e all'attenzione del Viminale e del ministro degli Interni".



È quanto denunciato dal presidente dell'Aia, MarcelloNicchi, in una conferenza stampa convocata a Roma.



"C'è un giornalista professionista che in una trasmissione ha affermato: 'Hanno dichiarato guerra a un popolo e in guerra non si va suonando lo zufolo, si va sparando.Bisogna sparare agli arbitri e non permettere loro di arbitrare. Questa è la conseguenza", ribadisce Nicchi, sottolineando che il responsabile della frase è stato "regolarmente denunciato e ora seguiremo gli sviluppi".



"L'arbitro Di Bello, che ieri ha arbitrato benissimo Milan-Inter, dovra' comparire in tribunale davanti al giudice di pace. Per non aver dato un calcio di rigore e' stato convocato dall'associazione dei consumatori: questa e' una cosa gravissima", ha aggiunto Nicchi commentando la citazione in giudizio avanzata da undici tifosi della Lazio nei confronti degli arbitri Giacomelli e Di Bello per le decisioni adottate durante la sfida dello scorso dicembre contro il Torino.



"Vi risulta che un giocatore di Serie A, oppure Ronaldo o Messi vengano convocati da un tribunale? E' una cosa gravissima - ha sottolineato Nicchi nella conferenza stampa convocata a Roma - Come facciamo a mandare ad arbitrare un ragazzo sapendo che potrebbe subire questa sorte? Tra l'altro di recente si sono tenuti anche sit-in e non c'e' stata una parola da parte di nessuno".



"Stanno accadendo cose gravissime, e' in corso un attacco della Federcalcio all'autonomia dell'Aia. La Federcalcio e' in grande difficolta', altrimenti non sarebbe commissariata - ha osservato il numero uno degli arbitri italiani - Si deve ricostruire senza pero' distruggere le cose che funzionano e il mondo arbitrale funziona. L'11 aprile avremo un incontro con il commissario, ascolteremo e capiremo quali decisioni vogliono prendere. A noi interessa la soluzione immediata di tre problemi: la liquidazione dei rimborsi che ci spettano; un intervento deciso per contrastare la violenza nei confronti degli arbitri e la liberta' nella gestione dell'autonomia finanziaria, ora ridotta a 250 euro per ogni comitato regionale. La misura e' colma".



Nicchi e' poi sceso nel dettaglio dei "problemi": "Non e' pensabile che un ragazzo che arbitra una partita a ottobre riceva il rimborso ad aprile. Pochi giorni fa sono stati pagati dalla Figc 5,6 milioni di rimborsi relativi a prestazioni effettuate sino alla fine di ottobre, ma nel frattempo gli arbitri hanno maturato crediti per altri 7,5 milioni - ha spiegato Nicchi - C'e' poi la questione della violenza. Una cosa che desta preoccupazione e non e' piu' procrastinabile. Anche quest'anno circa 300 arbitri hanno subito violenze, 100 episodi hanno determinato ricoveri e assistenza al pronto soccorso. Abbiamo un nostro osservatorio perche' la Figc non va a vedere quello che succede. Per il periodo da marzo a dicembre 2017 avrebbero dovuto applicare sanzioni pecuniarie per circa 304mila euro, ma per ora solo la Lega Dilettanti ha provveduto a pagare 78mila euro: nessuno paga, una cosa che non possiamo piu' accettare. Si continua a picchiare come se niente fosse e ci sono ragazzi che smettono di arbitrare perche' le famiglie non possono piu' permettersi di anticipare i soldi delle trasferte".



Nicchi ha inoltre aggiunto che il budget dell'Aia "e' stato tagliato senza alcun avviso, ben 100 mila euro destinati ai raduni tecnici e altri 55 mila euro per il funzionamento dell'associazione. Non vogliamo soldi in piu', ma almeno dateci quello che ci spetta. Il commissario Fabbricini e' una persona per bene e di grande livello, mi ha risposto che fara' il possibile".



Nicchi ha comunque escluso l'ipotesi di uno sciopero circolata nelle ultime ore: "Non ho mai nominato questa parola e non parlero' neppure del 2 per cento (il peso elettorale dell'Aia che potrebbe essere dirottato alla Lega di Serie A, ndr). Allo stato attuale non ci riguarda, perche' a livello istituzionale nessuno ha parlato di questi argomenti".

ContentItem-3841c0b9-eff4-4b83-b59b-8062780716fb

'Minacciati con le pallottole'

Il n.1 dell'Aia: 'Arbitri in tribunale è una cosa gravissima'

Page-cef97a2b-8a3e-47cd-81f3-ede246a7421b

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^

/dl/img/2018/04/05/105x79_1522935178557_GettyImages-921212930%201.jpg