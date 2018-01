Milano cade, Orlandina ko

Difficile pensare che, girando da campione d'inverno, si abbia davvero in tasca meta' scudetto. Sognare pero' non e' un reato e fa bene all'umore: la 15esima ed ultima giornata di andata della stagione regolare, decisiva per stabilire il tabellone della prossima Final Eight 2018 a Firenze, incorona la Sidigas Avellino, che in uno dei tre anticipi di ieri batte in trasferta la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio 83-94 ed entra nella storia. I biancoverdi passano al giro di boa come primi in classifica: dopo una partita equilibrata, la squadra di coach Sacripanti riesce, grazie ad un parziale di 25-9 nell'ultimo quarto, ad espugnare il PalaTrento. Il protagonista della sfida e' Rich, che mette a referto 33 punti e 35 di valutazione, seguito da Scrubb, che ne realizza 22 con statistiche quasi immacolate. Gli irpini restano da soli in vetta per la caduta interna dell'EA7 Emporio Armani Milano. L'Olimpia si arrende ai campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia per 84-80 nonostante i 28 punti di Goudelock, top scorer della serata: i lagunari si attestano cosi' in seconda piazza proprio con Milano e Brescia.



Dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, la Germani infatti scaccia i venti di crisi. La 'Leonessa' torna a ruggire superando sul parquet di casa la The Flexx Pistoia per 76-72 in virtu' dei 19 punti firmati da Landry (17 di Moore tra i toscani).



Colpo esterno della Vanoli Cremona, che conferma il suo buon momento di salute andando a violare, per 95-85, l'impianto di una Betaland Capo d'Orlando messa al tappeto dai 25 punti infilati da Johnson-Odom (22 di Maynor tra i siciliani). A segno fuori casa anche la Fiat Torino, che, sospinta dai 30 punti di un immarcabile Patterson, passa in volata per 92-89 sul campo della Openjobmetis Varese, cui non bastano i 20 realizzati da Okoye.



Affermazione esterna anche per la Red October Cantu', che si impone per 88-86 a Brindisi contro la Happy Casa grazie all'istant replay e a 24 punti di Burns, indispensabili ai brianzoli per acciuffare la Final Eight. Negli altri due anticipi di ieri, affermazioni casalinghe di Vl Pesaro su Banco di Sardegna Sassari (88-85) e Segafredo Bologna nel derby contro Grissin Bon Reggio Emilia (85-75).

Alla Final Eight 2018 approdano cosi' le prime otto della classifica: Avellino, Brescia, Milano, Venezia, Torino, Cantu', Bologna e Cremona.



