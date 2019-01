Milan in semifinale

Il Milan è la prima semifinalista di Coppa Italia. Al Meazza, i rossoneri superano 2-0 il Napoli con una doppietta (11' e 27') di Piatek. Il Milan affronterà la vincente della sfida fra Inter e Lazio.



Piatek alla prima partita da titolare in rossonero, si fa subito notare con una conclusione al volo su assist di Kessie' al 7', ma la mira del cecchino ex Genoa non è perfetta. Piatek non sbaglia però all'11' quando, su un lancio di Laxalt, prende il tempo a Maksimovic, si presenta tutto solo di fronte a Meret e lo batte per il suo primo gol con la nuova maglia.



La risposta del Napoli non si fa attendere, con una conclusione da buona posizione di Insigne bloccata alla grande da Gigio Donnarumma. Il capitano del Napoli ci prova nuovamente al 20' con una palla a rasoterra a girare, ma il portiere del Milan risponde presente. Il grande protagonista dell'incontro è però Piatek, che al 26' riceve palla da Paquetà, si libera di Koulibaly e dal limite dell'area fa partire un tiro a giro di destro che si spegne alle spalle di un incolpevole Meret.



A una settimana dalla partenza di Higuain, il pubblico di San Siro sembra aver finalmente trovato l'attaccante che cercava. Come sempre il Napoli affida la sua riscossa al solito Insigne - l'unico a tirare in porta in tutto il primo tempo - alla mezz'ora, ma la sua conclusione si spegne a lato.



Nella seconda frazione di gioco i partenopei si ripresentano in campo con ben altra lena e immediatamente sfiorano il 2-1 sugli sviluppi di due calci d'angolo battuti da Ghoulam. Provano la ribattuta decisiva sia Milik sia Zielinski e infine Insigne, ma con un po' di fortuna il Milan riesce a salvarsi. Ancelotti allora inserisce Ounas e Mertens puntando su una squadra super offensiva. Proprio Ounas impegna Donnarumma con un tiro insidioso di sinistro dal limite, con il portiere del Milan che deve deviare con i pugni. Ci prova ancora la coppia Insigne-Milik sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il polacco sfiora appena la conclusione da due passi dalla porta.



Gattuso dà allora dieci minuti di riposo e la meritata standing ovation a Piatek, festeggiato anche da tutta la panchina rossonera. Nel finale il Napoli cerca di gettarsi in massa nella metà campo rossonera, ma il Milan resiste ed ora attende in semifinale la vincente tra Inter e Lazio.

Il Milan non raggiungeva le semifinali di Coppa Italia per due edizioni consecutive nel torneo dal biennio 2010/11 e 2011/12.

Il Napoli viene eliminato ai quarti di finale per la terza volta (la seconda consecutiva) nelle ultime quattro edizioni della competizione.

Il Napoli ha subito esattamente due gol in tre delle ultime quattro gare giocate ai quarti di finale di Coppa Italia, dopo che aveva mantenuto la porta inviolata in tutte le precedenti cinque.

Il Milan ha registrato un possesso palla del 36,1 %: soltanto nel match di Europa League del novembre scorso contro il Real Betis ha fatto peggio (35,9%).

La doppietta firmata da Krzysztof Piatek con la maglia del Milan è arrivata con i primi due tiri nello specchio tra campionato e Coppa.

Krzysztof Piatek è andato a bersaglio in ciascuna delle tre gare disputate in Coppa Italia (otto reti complessive, sei con il Genoa).

Krzysztof Piatek (21) è il secondo giocatore più giovane ad aver realizzato almeno 20 gol nei cinque maggiori campionati europei, in tutte le competizioni, dopo Kylian Mbappé (22).

Primo assist di Lucas Paquetá nelle quattro gare giocate finora con la maglia del Milan.



