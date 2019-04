Milan al lavoro

Contro la Lazio rientra Paquetà

Milan di nuovo al lavoro, dopo il giorno di Pasqua ed il pareggio esterno in campionato contro il Parma.



Da oggi i rossoneri sono tornati in campo per preparare il match di Coppa Italia contro la Lazio (semifinale di ritorno), in programma mercoledi' sera alle ore 21 allo stadio S. Siro. Dopo lo 0-0 dell'andata, il Milan cerchera' di ottenere la finale di Roma, in programma il 15 maggio allo stadio Olimpico.



Nella seduta odierna, spazio alla tecnica e alla tattica, dopo il consueto riscaldamento. In chiusura, serie di partitelle e prime prove di formazione. Contro i biancocelesti, Gattuso riproporra' il 4-3-3, con Donnarumma in porta.



In difesa rientrera' Calabria a destra, con Romagnoli e Musacchio al centro, mentre Rodriguez giochera' a sinistra. In mediana dovrebbe farcela Bakayoko, uscito acciaccato contro il Parma. Assieme al francese ci saranno Kessie e Paqueta', che dovrebbe rientrare dal primo minuto.



In attacco confermate le presenze di Piatek e Suso, con Calhanoglu possibile terzo interprete del tridente. Recuperato Cutrone, alle prese con una contusione al fianco rimediata contro il Parma. Presente oggi a Milanello Paolo Maldini.

