Il Milan batte e aggancia la Samp

Grazie al gol di Bonaventura al 14', il Milan batte e aggancia la Sampdoria al sesto posto con 41 punti. Al 7' Viviano ha respinto un rigore calciato da Rodriguez.



La scalata continua. Il Milan centra la quinta vittoria nelle ultime sei partite battendo e agganciando una Sampdoria irriconoscibile. Dopo un rigore fallito da Rodriguez, San Siro applaude una squadra finalmente tonica, compatta e a tratti spettacolare. A voler sognare, non è poi così distante il quarto posto che significherebbe Champions: sette punti dall'Inter, otto se la Lazio domani dovesse battere il Verona.



Non poteva sbagliare Gattuso e non lo ha fatto. Montolivo per lo squalificato Kessie, tridente confermatissimo Suso-Cutrone-Calhanoglu, Calabria a destra. Proprio il giovane terzino sarà decisivo negli episodi clou di un primo tempo a forti tinte rossonere inaugurato dal colpo di testa centrale di Bonaventura murato da Viviano. Al 7', infatti, Calabria crossa incocciando il gomito di Murru, colpevolmente largo: chiaro il rigore, ma Rodriguez si fa ipnotizzare da Viviano, che para il terzo rigore in questa stagione dopo quelli respinti a Politano e Florenzi.



Anziché crollare, però, il Milan intensifica ritmi e fraseggi: la Sampdoria, con il consueto 4-3-1-2 (Ramirez dietro Zapata e Quagliarella), fatica a trovare le distanze e al 14' cade: sempre Calabria, innescato da Suso, palla perfetta per l'inserimento di Bonaventura che fa esplodere San Siro.



Il Milan ha vinto cinque delle ultime sei partite giocate in Serie A (1N), tante vittorie quante nelle precedenti 17.



I rossoneri inoltre sono rimasti imbattuti nelle ultime sette gare di campionato per la prima volta da febbraio 2016 (5V, 2N).



La Sampdoria ha perso sei delle ultime nove partite giocate fuori casa in Serie A (2V, 1N).



Sampdoria che è rimasta a secco di gol dopo aver segnato almeno una rete in tutte le precedenti otto gare di campionato.



Dall'arrivo di Gattuso sulla panchina del Milan, Bonaventura ha segnato cinque gol in Serie A, almeno due in più di ogni altro rossonero.



Gli ultimi due gol di Bonaventura in campionato sono arrivati su assist di Calabria.



Emiliano Viviano ha parato tre dei quattro rigori affrontati in questo campionato, nei cinque maggiori campionati europei nessun portiere ha fatto meglio.



I blucerchiati hanno effettuato due sole conclusioni dal 46’ in avanti, non ne hanno mai tentate meno in un secondo tempo di questo campionato.



Hakan Calhanoglu ha effettuato otto tiri in questo match, record per un giocatore del Milan una singola gara di questa Serie A.

