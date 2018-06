Chamizo "Aiutiamo i migranti"

Appello del campione italo-cubano: "Serve più cuore che testa"

"L'immigrazione è una questione politica, ma bisogna pensare più con il cuore che con la testa. Parliamo di persone che hanno bisogno di aiuto e che hanno vissuto particolari vicende".



Suona come un appello quello che il campione azzurro della lotta, l'italo-cubano Frank Chamizo, lancia dai Giochi del Mediterraneo in corso a Terragona parlando del problema dell'immigrazione.



"Io non sono un migrante - sottolinea l'atleta bronzo olimpico a Rio 2016 e campione mondiale in carica - sono italiano, ma questo è in ogni caso un discorso toccante. Non bisogna trattare queste persone come oggetti, non è una cosa bella da vedere. Le parole contano poco, contano i fatti. Speriamo facciano le cose giuste".

ContentItem-e0eeaa4c-ccc8-45e9-b03c-7ce34222b603

Chamizo "Aiutiamo i migranti"

Appello del campione italo-cubano: "Serve più cuore che testa"

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Sport^Tematica:Lotta^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Tematica:Non solo Sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-6ba0552d-3a7e-4e8a-95d5-e9e8acb4b2f1^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Lotta:Category-cb50969c-e98a-4cc5-82c6-1040146479fc^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^Category:Non solo Sport:Category-1a09b591-fbed-4f58-9686-be421fa284a8^TAG:Lotta:Category-cb50969c-e98a-4cc5-82c6-1040146479fc^TAG:Non solo Sport:Category-1a09b591-fbed-4f58-9686-be421fa284a8^