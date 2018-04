Migliorano le condizioni di Benvenuti

L'80enne campione ieri era stato colpito da un malore

Migliorano le condizioni di Nino Benvenuti, il campione di pugilato, ricoverato ieri in codice rosso al Policlinico Tor Vergata di Roma.



A quanto si è appreso, è ora in attesa che i medici, valutati gli esami a cui è stato sottoposto, si pronuncino su quanto accaduto. Benvenuti, olimpionico a Roma 1960 e due volte campione del mondo, pochi giorni fa ha compiuto 80 anni. Ieri è stato colpito da un malore e ricoverato in codice rosso.

