Mick Schumacher: 'Ispirato da papà'

Il figlio di Michael proverà in Bahrain la FS90: 'Ma prima la gara in F2'

Mick Schumacher e' il presonaggio del giorno nel giovedi' che precede il Gran Premio del Bahrain.



Il figlio del grande Michael sara' impegnato nella gara di F.2 con il Prema Racing, per poi fare il suo debutto sulla Ferrari di F.1 il 2 aprile ed il giorno successivo sull'Alfa Romeo nei test che seguiranno la gara di domenica.



"Prima di pensare alla Ferrari e' importante mantenere la concentrazione per il weekend di Formula 2, l'obiettivo e' imparare e crescere" dice Schumi Jr. incontrando i media che gli hanno chiesto della sua prima volta a Maranello come pilota della FDA: "E' stata un'emozione unica".



Quindi sulla sua prima volta martedi' 2 aprile, ha aggiunto: "Sono emozionato. Quando mi hanno detto che sarei salito sulla Ferrari di F.1 ero euforico. Mi sono preparato al simulatore e soprattutto con un allenamento fisico per resistere al caldo. E poi devo imparare a convivere con voi" dice riferendosi alla trentina di giornalisti presenti davanti al suo box.



"Sono felice, certo, ma l'attenzione adesso e' soprattutto per l'esordio in campionato di Formula 2 qui in Bahrain" ribadisce il 20enne figlio del sette volte iridato. "Mamma era contenta e mi ha sempre sostenuto" ha aggiunto Mick parlando del supporto avuto da Coronna.



"Non sono spaventato da tutte queste cose, sono pronto e fiducioso. Sono il figlio del miglior pilota di Formula 1. E' parte di me" ha affermato.



"Ho iniziato a scoprire la F.1 due anni fa ed e' piu' bella di quanto pensassi. Le macchine sono bellissime e veloci e il sogno di arrivarci e' forte".



Infine un pensiero a papa' Michael: "Non sarei qui senza qui l'ispirazione data da mio padre. E' iniziato tutto ai tempi dei kart".



Infine a chi gli chiede se pensa di poter essere il terzo figlio di un campione del mondo a vincere il titolo (Hill e Rosberg, ndr) Mick ha risposto: "E' un po' presto per parlarne. Non voglio neanche pensarci. Ora sono concentrato sulla F.2".

