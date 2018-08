Mercato: Juve regina, poi l'Inter

Cristiano Ronaldo è la ciliegina del super mercato della favorita Juve. Nel pagellone della serie A l'Inter precede la Roma, poi Milan, Fiorentina e Torino. Un gradino sotto il Napoli tallonato da Lazio, Atalanta, Sassuolo, Genoa e Parma. Insufficienti solo Bologna, Frosinone, Chievo ed Empoli.







JUVENTUS voto 9: il grande colpo Cristiano Ronaldo, i titolari Cancelo, Emre Can e Bonucci, i rincalzi di lusso Perine e Spinazzola, l'addio di Buffon, Higuain e Caldara per un team fortissimo, forse la rosa più completa della storia del club.



INTER 8.5: prima antagonista della Juve con super innesti. DeVrij dietro, Vrsaljko e Asamoha esterni, turbo Nainggolan con gli esterni Politano e Keita, Martinez (precampionato show). Anche senza Modric Spalletti può dare filo da torcere alla Juve.



ROMA 8: rivoluzione Monchi con 12 acquisti e la cessione di Alisson e Nainggolan. Centrocampo sontuoso con N'Zonzi, Pastore e Cristante, poi Kluivert in attacco e Marcano in difesa. Dubbi sul portiere Olsen, ma una rosa poderosa.



NAPOLI 7: conti in ordine, ma rosa imperfetta. Spiccano il ritorno di Ancelotti e l'innesto di Fabian Ruiz, da valutare Meret, Malcuit e Verdi e quanto pesa l'addio di Sarri. Manca una seconda punta, mentre come portiere esperto è arrivato Ospina.



LAZIO 6.5: via Anderson ma Immobile e Milinkovic-Savic restano per la gioia di Inzaghi che ha avuto Correa, Badelj vice Lucas Leiva e Acerbi per De Vrij. Da valutare Berisha e Durmisi. Manca il vice-Immobile.



MILAN 7.5: fuochi d'artificio dopo l'avvento di Elliott e il duo Leonardo-Maldini. Caldara per Bonucci, un bomber dai gol pesanti come Higuain, il mastino Bakayoko, e poi Laxalt e Castillejo. Con tanti talenti, Gattuso cerca la Champions.



ATALANTA 6.5: Gasperini si lamenta, ma Zapata impreziosisce un super attacco e Pasalic rafforza il centrocampo mentre last minute arriva l'esterno argentino Rigoni. Convince meno la difesa e la qualità dei ricambi per affrontare tre competizioni.



FIORENTINA 7.5: Trattenuti Simeone, Chiesa e Milenkovic, la Viola ha puntato sui talentuosi Pjaca e Gerson. Per sgobbare c'è Fernandes, fiducia in Norgaad, Mirallas e nel portiere Lafont. E' un gruppo giovane che Pioli può portare in Europa League. -



TORINO 7.5: Cairo ha investito molto per l'Europa. Difesa forte con Izzo e Bremer accanto a NKoulou, riscattato insieme a Rincon e Niang. Inseriti Meite e Soriano a centrocampo, mentre davanti accanto a Belotti ora c'è Zaza. Può essere la sorpresa.



SAMPDORIA 6: tanti soldi da Zapata e Torreira per il club che ha ingaggiato 'mago' Sabatini. Defrel e Janckto sono importanti, poi ecco Audero, Colley, e Tonelli in difesa, l'uomo d'ordine Ekdal, il rifinitore Saponara. Ma Giampaolo meritava di più.



GENOA 6.5: solita rivoluzione intelligente. Via Perin, Izzo e Laxalt. Esperienza con Marchetti, L.Lopez, Criscito e Sandro, fiducia nelle punte Spinelli, baby Favilli e il Piatek (poker in Coppa). Ballardini saprà miscelare il mix giovani-esperti.



UDINESE 6: largo ai giovani con lo spagnolo Velazquez e Mandragora (20 mln). Via Janckto, maxi rimpasto con Musso, Opoku ed Ekong in difesa, gli attaccanti Vizeu, Pussetto e Machis. Una grossa scommessa, già fuori dalla Coppa Italia.



BOLOGNA 5.5: 30 mln da Verdi e Masina, difesa sistemata con Skorupski e Danilo, scambio Di Francesco-Falcinelli, fiducia in Svanberg e Santander, ma tocca a Inzaghi dare l'assetto giusto.



CAGLIARI 6: il polso di Maran e la conferma di Barella per la salvezza. Inseriti Srna e Klavan in difesa, Bradaric e Castro a centrocampo, Cerri in attacco. Attrezzata per salvarsi.



CHIEVO 5.5: mercato rallentato per il pasticcio plusvalenze, squadra confermata salvo Inglese e Castro. Arrivati Rossettini, Obi e Burruchaga jr. Un po' poco. E domani arriva CR7.



SASSUOLO 6.5: partiti Acerbi e Politano, De Zerbi avrà la coppia Boateng-Locatelli, in difesa l'ex Barca Marlon. In attacco c'è Di Francesco, in panchina Boga, Bourabia e Brignola.



PARMA 6.5: mercato al galoppo dopo il -5 cancellato in appello. Dal Napoli sono arrivati Sepe, Grassi e Inglese che giocherà con l'ex Roma Gervinho. Nuovi anche Bruno Alves, Gobbi, Stulac e Rigoni. Squadra rivoluzionata ma molto interessante.



FROSINONE 5.5: tanti inserimenti, tra cui Sportiello, Perica, Halfredsson, Molinaro e Campbell dell'Arsenal. Salvezza da conquistare con sacrificio, ha due gare a porte chiuse.



EMPOLI 5.5: La Gumina farà coppia con Caputo, poi Silvestre e Acquah, ma la qualità la dà il gioco di Andreazzoli che ha voluto il turco Ucan. Da seguire la punta slovena Mraz.



SPAL 6: Semplici cerca la salvezza bis coi riscatti di Gomis,Viviano, Kurtic, gli arrivi di Djourou e Bonifazi, Missiroli, Valdifiori e Petagna (10 mln). Rinforzata in tutti i reparti.

