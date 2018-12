Mazzarri: "Lazio forte, vietato staccare la spina"

"Mi aspetto maturità dalla mia squadra"

"La Lazio è un avversario forte, sappiamo anche com’è fatto il calcio e si passa anche per periodi meno facili. Ha dimostrato nelle ultime partite di essere in netta ripresa, ha vinto meritatamente contro il Bologna e anche l’anno scorso era in corsa per la Champions".



Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio. "Abbiamo fatto i test sulla condizione fisica della squadra, lo facciamo sempre quando ci sono tante partite ravvicinate. Anche la Lazio arriva dallo stesso periodo - aggiunge - però le scelte devono essere sempre ragionate, adesso ragionerei di pancia e non va bene.



Mi sono preoccupato anche della prossima pausa, avremo 7 giorni di stop e non voglio distrazioni. Finché non finisce la partita, i miei giocatori non devono staccare la spina. Noi la partita non la dobbiamo sbagliare, mi aspetto questa maturità dalla mia squadra".



"La rosa del Torino si differenzia da quella della Lazio per esperienza, loro hanno lottato ai vertici del campionato già l’anno scorso. Siamo in ritardo da quel punto di vista - ha spiegato ancora il tecnico granata - noi il progetto l’abbiamo cominciato di fatto quest’anno. Si vede dalla costanza nel rendimento, la continuità la maturi nel tempo. Sono curioso di vedere se la mia squadra è matura per andare in casa della Lazio a giocarcela".



Per quanto riguarda la formazione, il primo nodo da sciogliere in casa granata è quello del portiere. "Domani decideremo sul portiere titolare, potrebbe essere più avanti Sirigu. Ma decideremo insieme allo staff domani mattina", ha detto Mazzarri.

