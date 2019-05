Massa è l'arbitro di Roma-Juventus

Fabbri per Cagliari-Lazio, Valeri designato per Inter-Chievo

E' Massa l'arbitro designato per Roma-Juventus, posticipo della 36ª giornata di serie A che si giocherà domenica sera alle 20.30.



Lo rende noto l'Aia. Per Fiorentina-Milan di sabato è stato scelto Mariani, mentre a dirigere Cagliari-Lazio sarà Fabbri. Valeri a S.Siro per Inter-Chievo.



Pairetto arbitro del derby emiliano Bologna-Parma di lunedì prossimo.

