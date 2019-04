Marquez in pole

Ad Austin lo spagnolo precede Rossi e Crutchlow

E' di Marc Marquez la pole position Del Gp delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale. Il pilota della Honda Hrc ha girato in 2'03"787 precedendo la Yamaha di Valentino Rossi, distante quasi tre decimi (+0.287) e la Honda LCR di Cal Crutchlow, terzo a 360 millesimi.



Per lo spagnolo campione del mondo si tratta della 54ª pole nella classe regina, la seconda di fila.



MARQUEZ - "Sono contento di come è andata oggi. E' stata una giornata strana, sono contento per la pole". C'era tanto vento, per questo la moto si muoveva tanto. Il set up è fatto per andare senza vento in quel punto, ma domani sembra che cali un po'. E' andata bene oggi, partiamo dalla pole che era l'obiettivo. Rossi secondo? Sarà interessante, è incredibile, Valentino è sempre molto forte, sarà lì a lottare per la vittoria".



