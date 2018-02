Marquez: 'In Qatar per fare altri progressi'

Il campione Honda verso gli ultimi test prima del via della stagione

"Sono contento della nostra pre-stagione, visto che siamo partiti un po' meglio rispetto allo scorso anno. Ma dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro da svolgere. Ora dobbiamo riconfermare tutto in Qatar, che è una pista particolare e non facile".



Marc Marquez è pronto a risalire in sella alla sua Honda per la terza ed ultima sessione di test ufficiali della MotoGp, da domani a sabato in Qatar, prima del via della stagione.



"Stiamo ancora lavorando per comprendere al meglio il nuovo motore e sul setup, per adattarlo al mio stile di guida. Abbiamo già fatto un passo avanti da Sepang a Buriram - aggiunge il campione del mondo in carica - e non vediamo l'ora di compierne un altro in Qatar. Abbiamo sempre concentrato il nostro lavoro sul ritmo e sulla costanza della gara, e siamo generalmente contenti del feeling che abbiamo con la moto. Cercheremo di essere al passo anche a Losail e di farci trovare pronti per la prima gara".

