Marquez domina le seconde libere, Rossi settimo

Lontanissime le Ducati di Lorenzo e Dovizioso

La MotoGp in terra argentina parla già la lingua di Marc Marquez che nelle seconde libere ha staccato tutti con la sua imprendibile Honda. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il campione del mondo spagnolo in 1'39''395 ha preceduto la Honda non ufficiale di Cal Crutchlow (+404) e la Ducati di Tito Rabat su Ducati (+0,951). In netto ritardo Valentino Rossi (+1,182) che non riesce a far meglio del settimo tempo dietro anche al compagno della Yamaha Maverick Vinales (+1,115).



A stupire tutti in negativo le Ducati ufficiali di Jorge Lorenzo, 17° a quasi due secondi da Marquez e Andrea Dovizioso addirittura ultimo al 24° posto a oltre tre secondi e mezzo di distacco dal leader della classifica FP2. Eppure Dovizioso si presentava in Argentina molto carico dopo il successo all'esordio in Qatar che lo aveva visto battere Marquez.



La Moto2 parla italiano: il tempo di Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) di l'1.44.461 nella FP1 argentina è stato sufficiente per far sì che comandasse la prima giornata con il miglior crono. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) ha chiuso al secondo posto dopo essere stato il più veloce nella prima sessione. Il vincitore della gara in Qatar e leader della classifica Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) è rimasto a soli 275 millesimi dal tempo di Pasini, mentre Brad Binder, compagno di box di Oliveira, non è riuscito a migliorare il tempo delle FP1 chiudendo con il quarto posto nella combinata.



Nella Moto3 Enea Bastianini (Leopard Racing) mette a referto il tempo di 1:50.397s e detta il passo nelle libere a Termas de Rio Hondo con 408 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing). Un grande inizio di GP per la scuderia celeste, tra le protagoniste costanti del campionato fino ad ora.





