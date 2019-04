Marotta: 'Fiducia in Spalletti, resta'

"I miei primi mesi nerazzurri? Un po' di difficolta' di inserimento c'e' stato nel passaggio dalla Juventus all'Inter, ma e' un fatto abbastanza normale".



Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Radio anch'io Sport su Rai Radio 1.



"Quello che posso garantire all'Inter e' soprattutto l'esperienza in questo mondo pieno di insidie - ha sottolineato il dirigente nerazzurro - La Juventus sara' protagonista in Italia per altri anni, il gap con le altre soprattutto economico, per fatturato e possibilita' di ingaggiare giocatori, e' elevato".



Sulle possibilita' che Icardi resti ad Appiano Gentile dopo il braccio di ferro con la societa': "Le percentuali sono difficili da fare, il ragazzo sta acquisendo una grande esperienza professionale. E' una risorsa importante, anche patrimoniale, ha un contratto di altri due anni ed e' uno tra i migliori attaccanti in circolazione. Tutte le valutazioni verranno fatte al momento giusto, oltre alla volonta' della societa' c'e' anche quella del calciatore. L'abbraccio di ieri con Perisic? Abbiamo gestito una situazione straordinaria che capita nel calcio, i giocatori non devono essere tutti amici ma dei professionisti. Il gesto di ieri e' stato molto bello e dimostra che il gruppo e' compatto nel raggiungere uno stesso obiettivo".



"Uno scambio con Dybala? Sebbene sia in un processo di momentanea involuzione, Dybala e' un giocatore molto forte. A prescindere dalla sue qualita' tecniche, la differenza la fa l'uomo. E' giovane e ha qualita', cosi' come Icardi".



Sul futuro di Spalletti: "Al di la' che ha un contratto di altri due anni, l'Inter sta viaggiando verso quelli che sono i suoi obiettivi, con gli stessi punti dello stesso anno e occupando il terzo posto. La Champions e' alla portata, l'allenatore spero possa raggiungere l'obiettivo: Spalletti non e' un noefita, e' giusto dargli fiducia perche' ha raggiunto risultati importanti. Conte? Le voci sono la conseguenza che Antonio e' sul mercato e rappresenta il profilo di un allenatore vincente. E' normale che venga accostato a uno o a un'altra societa' a secondo di come queste vadano, ma Spalletti e' a pieno merito il nostro allenatore ed e' giusto lodarlo per quanto sta facendo".



Per quanto riguarda il prossimo mercato, Marotta ha sottolineato come la proprieta' stia lavorando per puntellare la rosa con giocatori che portino la mentalita' vincente, come Godin.



Domani la Juventus ha due risultati su tre a favore, ma gli olandesi sono imprevedibili e giocano in casa e fuori con la stessa spensieratezza, come dimostrato con il Real Madrid. La Juve pero' ha tutte le carte in regola per passare il turno".



Da grande ex, l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, e' certo che la Juventus, dopo l'1-1 dell'andata, domani possa approdare alle semifinali di Champions League. Proprio per prepararsi al meglio, Allegri ha messo in campo una squadra 'B' contro la Spal, facendo gridare al campionato falsato: "Non e' cosi' - assicura l'ad nerazzurro - Oggi il pensiero fisso della Juventus, con lo scudetto in tasca, e' concentrarsi sulla Champions. Anche se Allegri avesse fatto giocare la migliore formazione, la Juve non dico che avrebbe tirato indietro la gamba, ma avrebbe pensato all'Ajax".



"Sono favorevole alla tecnologia, ci sta aiutando ad eliminare gli errori". L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, loda l'utilizzo in campionato del Var, anche se migliorabile.



"Non e' uno strumento perfetto - ammette l'ad nerazzurro - I fuorigioco e i falli violenti vengono letti nel migliore dei modi, la difficolta' e' nei rigori sui falli di mano, ma cio' nasce per via dell'Ifab, che non si rende ancora conto che in Italia c'e' il Var e che quando si deve disquisire sulla volontarieta' o meno si torna alla soggettivita'. E' auspicabile ci siano regole piu' semplici per chi sta al Var".





