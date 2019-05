Maran al Cagliari: "Chiudi in bellezza"

Gara contro l'Udinese "sfida con risultato non scontato"

Cagliari salvo a caccia di due risultati in uno: salutare il pubblico con una vittoria e provare a raggiungere il decimo posto. Di fronte c'è l'Udinese.



"Abbiamo voglia di chiudere bene - dice il mister Rolando Maran alla vigilia della gara alla Sardegna Arena - sappiamo quanto sia importante per i nostri tifosi. Ce la metteremo tutta. Il risultato è importante e non scontato".



Per qualche gioiello rossoblù potrebbe essere la partita dell'addio.



Ad esempio per Barella, corteggiato da mezza Europa: "Difficile parlarne ora - spiega l'allenatore - ma per chiunque, anche per chi magari dovesse poi lasciare il Cagliari, sarebbe bello contribuire a lasciare la squadra in una posizione prestigiosa. Può anche essere uno stimolo in più".

