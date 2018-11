"Non è una riforma ma un'occupazione"

Malagò: "Così il Coni diventa l'ultimo comitato del mondo"

"Questa non è una riforma dello sport italiano questo, detto in modo elegante, è un discorso di occupazione del Coni". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando della riforma del Comitato Olimpico voluta dal governo. "Con questa riforma il Coni, il comitato olimpico più importante al mondo, diventa l'ultimo comitato al mondo, questo è matematico - aggiunge - e come se in questa stanza scoppiasse una bomba".



"Il Coni si ridurrebbe ad una bellissima agenzia di viaggi che ogni due anni organizza le Olimpiadi", dice ancora. "Conosco perfettamente la materia - argomenta Malago' - e sento delle cose che mi fanno sorridere perché si capisce benissimo la non conoscenza della materia".

