Magnifico denuncia il razzismo

Insulti ad un giocatore minorenne di origine nigeriana

Insulti razzisti ad un giocatore di basket minorenne, di origine nigeriana, che gioca per il Real Magnifico, società fondata da Walter Magnifico, l'ex capitano della Scavolini Basket e bandiera della Nazionale azzurra. A denunciarlo sui suoi canali social è lo stesso Magnifico, riportano i media locali.



Nell'ultima partita del campionato Under 18 regionale Gold, giocata e persa a Montelabbate, i ragazzi della squadra avversaria gli hanno urlato 'buuu' nello spogliatoio, poi "le oltraggianti parole 'scimmia di m...'" Insulti - osserva l'ex campione - che "fanno il pari con gli episodi di cui purtroppo nel mondo dello sport e del calcio, in particolare, ci troviamo a commentare quasi settimanalmente e che stridono con tutto ciò che lo sport o la presunta cultura sportiva italiana ha il diritto ed il dovere di insegnare alle giovani generazioni".

Con Magnifico si schiera il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. ''Bravo Walter Magnifico per la tua lezione di sport e di vita'' dice Ricci.

