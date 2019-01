Lukaku verso il Newcastle

Il belga salta la seduta, vicino il prestito con diritto di riscatto

L'esterno della Lazio Jordan Lukaku è in procinto di trasferirsi in Premier League al Newcastle United di Rafa Benitez. Il giocatore belga ha infatti saltato la seduta di allenamento dei biancocelesti in vista della sfida con la Juve di domenica sera. L'operazione, con la formula del prestito con diritto di riscatto, è in dirittura d'arrivo e nelle prossime ore si attende l'annuncio del club inglese. Lukaku è stato acquistato dall'Ostenda nel luglio 2016 per 4 milioni di euro circa. In biancoceleste ha collezionato 72 presenze e una rete.

