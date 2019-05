Lotito: "Su Inzaghi nessun attrito"

Il presidente della Lazio sul tecnico biancoceleste

"Inzaghi? Qui non c'è nessun tipo di attrito, forse ci sarà l'aspirazione o l'appetito di qualcun altro". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito risponde a una domanda sul futuro del tecnico biancoceleste a margine della consegna dei premi Ussi Roma al Circolo Aniene.



"C'è un contratto, la Lazio dovrebbe essere un punto di partenza invece diventa punto di arrivo perché oggi questa società non invidia niente a nessuno", ha specificato il patron biancoceleste, che aggiunge: "Il termine trattativa è improprio. Inzaghi ha un contratto, fa parte dell'organico e io non ho mai posto questo problema".



Riguardo Milinkovic, "non è in vendita", ha detto Lotito, ma "se dovesse arrivare un'offerta importante non solo per la società ma anche per il calciatore, ci metteremmo attorno a un tavolo per parlarne".



