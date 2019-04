Lippi: "Allegri sarà a lungo con la Juve"

"Finchè si può stare alla Juventus, uno ci deve stare"

"Se Allegri andra' via a fine stagione? Bisogna vedere se sono veramente convinti che sia finito un ciclo, alla Juve lavorano ogni anno per farlo durare di piu' e questa e' la forza delle grandi squadre. Finche' c'e' la possibilita' di restare alla Juventus uno deve restarci, e sono convinto che lui restera'".



Cosi', ai microfoni di Radio anch'io Sport su Rai Radio 1, l'ex allenatore della Juventus e ct azzurro Marcello Lippi, parlando del futuro di Massimiliano Allegri.



"Max si trova bene ed e' molto stimato, trovare un'altra Juve non e' semplice e ha un rapporto splendido con tutti - sottolinea il coach della Nazionale campione del mondo nel 2006 - Zidane? E' al Real Madrid e credo non sia tornato in una situazione difficile non per fare il traghettatore per qualcun altro ma per restare altri 3-4 anni".



Su un campionato ormai in archivio da tempo: "Si e' verificato un distacco enorme a due-tre mesi dalla fine che non c'era mai stato, e allora le altre squadre hanno giustamente pensato ad altre cose, avendo un buon margine di vantaggio. Come il Napoli, che ora ha l'Arsenal e Ancelotti vuole recuperare tanti giocatori".



"Un campionato del genere non fa bene allo spettacolo ma e' cosi'. E' come il Psg in Francia... I campionati combattuti sono pochi, come quello inglese e tedesco, ma cio' e' abbastanza frequente. Con le grandi potenze economiche, e non solo, e la grande qualita' di che gestisce queste societa', non c'e' nulla da fare. Pero' non e' solo bilancio - conclude Lippi - ma anche capacita' gestionale".



"Nel '97 facemmo la semifinale con l'Ajax. Prima di andare ad Amsterdam giocammo in campionato col Milan e vincemmo. Potrebbe essere di buon auspicio".



"La partita e' molto difficile - assicura il mister della Nazionale campione del mondo 2006 - Qualcuno potrebbe pensare che aver pescato l'Ajax sia stata una fortuna, ma non credo che alla Juventus succedera' questo. La gara e' molto difficile: gli olandesi possono mettere in difficolta' chiunque, anno eliminato il Real Madrid facendo quattro gol".



Per Lippi, la Juve ha tutto per alzare al cielo la coppa dalle 'grandi orecchie': "Fino a due anni fa c'erano delle squadre un gradino sopra, ora la Juve e' stabilmente nel gruppetto delle 3-4 che possono vincerla. In piu', ha un valore aggiunto (Ronald, ndr) che e' determinante solo se tutti gli altri si esprimano al 100 per cento, come successo a Torino contro l'Atletico Madrid".



Una battuta su Kean: "Se merita di essere titolare? No, merita di essere gestito come finora lo sta gestendo, perfettamente, Allegri. Non so se Cristiano mercoledi' giochera' o meno, ma la forza di una grande squadra e' avere un giovane che, anche se gioca mezz'ora, va sempre in gol. E questa e' una carta importantissima da giocare".

