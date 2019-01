Levante: nel mirino Bastos e Roncaglia

L'ex biancoceleste Hoedt in prestito dal Southampton al Celta

Si muove qualcosa nel mercato della Lazio, ma solo in uscita. Il Levante, secondo quanto riporta Superderporte, ha messo gli occhi sul difensore angolano Bastos, ma non solo: nel mirino anche l'ex fiorentino Facundo Roncaglia, attualmente in forza ai galiziani del Celta Vigo. Entrambi i giocatori, fa sapere il giornale spagnolo, hanno l'approvazione dei rispettivi club e possono dunque trasferirsi a Valencia almeno fino a fine stagione. Più difficile l'esodo immediato di Bastos, dal momento che la Lazio è in emergenza in difesa, anche alla luce della squalifica rimediata oggi da Acerbi. A proposito di Lazio, un ex, ovvero il difensore olandese Wesley Hoedt, 24 anni, è stato ceduto in prestito a Celta Vigo fino alla fine della stagione. Il centrale arriva dal Southampton, dove nell'attuale Premier ha giocato 13 partite.

ContentItem-385c901f-ac5c-467d-a8aa-04115a0697e8

Levante: nel mirino Bastos e Roncaglia

L'ex biancoceleste Hoedt in prestito dal Southampton al Celta

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Liga^Tematica:calciomercato^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Liga:Category-61a627fb-90ac-4135-b0cb-fac3abaa35ce^Category:calciomercato:Category-c06f12f0-c2ff-48c4-b7ca-01949b0bed2d^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^TAG:Liga:Category-61a627fb-90ac-4135-b0cb-fac3abaa35ce^TAG:calciomercato:Category-c06f12f0-c2ff-48c4-b7ca-01949b0bed2d^

http://www.rai.it/dl/img/2019/01/105x79sport_focus_imagef061bb69a948874f0f9b730ae86e2234.jpg