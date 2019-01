Lazio interessata a Malcom

Il brasiliano che stava per andare alla Roma ora verso Formello

In estate stava per andare alla Roma, ora potrebbe ritrovarsi a Formello, quindi in casa della Lazio.



Il riferimento è al brasiliano ex Bordeaux Malcom, impiegato con il contagocce (ma ha avuto modo di segnare un gol all'Inter, in Champions) dal tecnico del Barcellona Ernesto Valverde e possibile cessione 'blaugrana' a gennaio. Sembrava destinato ai cinesi dell'Evergrande Guangzhou, la squadra allenata da Fabio Cannavaro, invece ora si è fatto avanti, secondo quanto scrive il quotidiano di Barcellona 'Sport', il d.s. della Lazio Igli Tare, su mandato del presidente Claudio Lotito.



I contatti sarebbero in corso, esecondo il giornale la Lazio non avrebbe problemi a pagare l'ingaggio del giocatore. Secondo fonti brasiliane vicine al calciatore, inizialmente la formula del trasferimento sarebbe quella del prestito, con l'opzione dell'acquisto a titolo definitivo fra sei mesi.



Malcom comunque non è così convinto di voler lasciare il Barcellona, e anche in caso di cessione vorrebbe rimanere in Europa: non a caso l'Evergrande ha virato su David Neres dell'Ajax. Intanto, scrivono a Barcellona, Tare non molla, forse perché ha troppo voglia di 'beffare' la Roma che su Malcom aveva puntato in estate.

ContentItem-443a8a88-964b-445d-b411-d746c920329a

Lazio interessata a Malcom

Il brasiliano che stava per andare alla Roma ora verso Formello

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Tematica:calciomercato^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-6ba0552d-3a7e-4e8a-95d5-e9e8acb4b2f1^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^Category:calciomercato:Category-c06f12f0-c2ff-48c4-b7ca-01949b0bed2d^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^TAG:calciomercato:Category-c06f12f0-c2ff-48c4-b7ca-01949b0bed2d^

/dl/img/2019/01/06/105x79_1546775677402_GettyImages-1069063548.jpg