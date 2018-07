La Lazio chiude il ritiro con un 3-0 alla Spal

Soddisfatto Inzaghi, 'abbiamo fatto una buonissima preparazione'

Il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore si chiude nel segno del suo bomber, Ciro Immobile.



È dell'attaccante infatti il gol - con un perfetto pallonetto - che nella ripresa permette ai biancocelesti di sbloccare l'amichevole con la Spal, finita poi 3-0 in virtù delle reti di gara di Caicedo e Rossi arrivate proprio nei minuti conclusivi dell'incontro.



Prima di scendere in campo Simone Inzaghi si è presentato in sala stampa per un punto generale a questo punto del precampionato. "Abbiamo fatto una buonissima preparazione, i ragazzi hanno lavorato molto bene. L'unica pecca è che in questi 3-4 giorni sono mancati Strakosha e Marusic che per noi sono elementi importanti. Lo stesso Berisha si è dovuto fermare, speriamo di riaverli in gruppo con il rientro a Roma" sottolinea il tecnico, che si è dichiarato "molto soddisfatto del mercato" svolto dal ds Tare.

