Inzaghi: "Al derby penserò dopo"

L'allenatore: "Con la Roma è una sfida a sé, domani sarà partita tosta"

"Il derby contro la Roma è una partita a sé, ma adesso dobbiamo fare grande attenzione all'Udinese, perché è una squadra ben allenata, organizzata, corre e si chiude bene. Sarà una partita tosta". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta in casa dell'Udinese di domani.



Un match che anticipa l'atteso derby contro la Roma di sabato. "Ora stiamo pensando all'Udinese - chiarisce Inzaghi, in conferenza stampa - sta attraversando un buon momento e dobbiamo fare attenzione. Hanno giocatori molto fisici a centrocampo e anche bravi nelle ripartenze: dovremo stare attenti. Turn-over in vista del derby? Dovrò fare delle valutazioni, fermo restando che nella mia testa c'è solo l'Udinese. Abbiamo l'intera rosa disponibile ad accezione di Radu e Lukaku. L'unica cosa certa è che giocherà Luis Alberto, per gli altri dovrò valutare".

ContentItem-069421f2-eb2f-4e23-8609-c97c592257b5

Inzaghi: "Al derby penserò dopo"

L'allenatore: "Con la Roma è una sfida a sé, domani sarà partita tosta"

Page-875df461-505d-47ab-a6b6-6c95da5c915d

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Tematica:Lazio^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-6ba0552d-3a7e-4e8a-95d5-e9e8acb4b2f1^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^Category:Lazio:Category-5544a784-aaf9-4ec3-8430-6d46ed23f723^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^TAG:Lazio:Category-5544a784-aaf9-4ec3-8430-6d46ed23f723^

/dl/img/2018/09/25/105x79_1537893313485_GettyImages-1034524924.jpg