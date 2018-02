Lazio-Genoa 1-2, curiosità in cifre

Le statistiche della 23ª giornata

Seconda sconfitta consecutiva della Lazio in Serie A: non era mai successo in questo campionato per i biancocelesti.



I biancocelesti interrompono una striscia di tre vittorie consecutive in casa in questo campionato. In questa striscia aveva sempre trovato almeno tre gol.



Il Genoa non segnava più di un gol fuori casa da sette partite in Serie A.



Il Genoa ha conquistato 16 dei suoi 24 punti in campionato fuori casa: il 67%, un record in percentuale in questa Serie A.



Goran Pandev ha segnato cinque reti alla Lazio in carriera: una in ognuna delle ultime due gare giocate contro i biancocelesti in campionato.



Gli ultimi due gol di Pandev sono avvenuti di destro: prima di questi, non segnava con il piede destro da settembre 2013.



Diego Laxalt non segnava in trasferta in Serie A dall'ottobre 2015 contro il Torino.



Quarta rete stagionale per Marco Parolo in Serie A (la prima in carriera al Genoa). Non trovava il gol da ottobre 2017 nella trasferta contro il Benevento.



Marco Parolo ha partecipato attivamente a 10 gol in questa Serie A (quattro gol e sei assist): uno in più rispetto alla somma degli ultimi due campionati (otto gol e un assist).

ContentItem-2a12b880-e164-4368-869e-1a3ce5bfaa88

Lazio-Genoa 1-2, curiosità in cifre

Le statistiche della 23ª giornata

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:23ª giornata^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:23ª giornata:Category-7b758f81-01fa-4745-87fd-2c86daa70a97^TAG:23ª giornata:Category-7b758f81-01fa-4745-87fd-2c86daa70a97^

/dl/img/2018/02/05/105x79_1517867879925_GettyImages-914623272.jpg