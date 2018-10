Lauda dimesso dopo il trapianto

Due mesi e mezzo dopo l'intervento lascia la clinica viennese

Due mesi e mezzo dopo il trapianto di polmoni Niki Lauda ha lasciato oggi la clinica universitaria Akh di Vienna. Le sue condizioni di salute vengono definite buone dai medici. Il 69enne tre volte campione del mondo di Formula 1 resta comunque in cura presso l'equipe di medici e deve sottoporsi ad una riabilitazione di alcune settimane.



I primi di agosto l'ex ferrarista ha subito un trapianto di polmoni nell'Allgemeines Krankenhaus, dove era ricoverato da qualche tempo per una non meglio precisata affezione polmonare che lo aveva costretto a interrompere qualche tempo fa una vacanza con la famiglia a Ibiza. Lauda, attuale presidente onorario del Team Mercedes, aveva disertato le ultime due prove del mondiale di Formula 1.

