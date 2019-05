L'addio alla pallavolo di Julio Velasco

Non ci sono notizie sulla successione

Ha lasciato la pallavolo Julio Velasco: a 67 anni, il tecnico argentino ha deciso di chiudere la propria carriera di allenatore. La notizia è stata annunciata dalla sua società, Modena Volley, con la quale aveva ancora un contratto di un anno.



" Velasco è stato, è e sarà per sempre un simbolo della nostra società e della nostra città ed è proprio a nome di tutta Modena che, come Modena Volley, intendiamo ringraziarlo per ciò che ha fatto come uomo e come allenatore", scrive la società emiliana. "A metà anni ottanta - si legge nel comunicato -Julio ha preso per mano una squadra e l'ha fatta divenire una leggenda e ha fatto si che oggi, Modena, sia unanimemente riconosciuta come culla del volley mondiale".



Non ci sono per ora notizie sulla successione alla panchina del tecnico che in carriera ha vinto praticamente tutto: quattro titoli in Argentina, quattro scudetti, tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa delle Coppe con Modena; due Mondiali, tre Europei, cinque World League, una Coppa del Mondo e la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996 con la nazionale italiana.

