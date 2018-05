Svitolina vola ai quarti

Battuta la russa Kasatkina. Keys si ritira, Halep avanti senza giocare

Elina Svitolina, Jelena Ostapenko Simona Halep e Angelique Kerber approdano ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia femminili, torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 3.351.720 dollari di scena sulla terra rossa del Foro Italico.



La Svitolina, quarta testa di serie e campionessa in carica, parte malissimo contro Daria Kasatkina (n.14) perdendo il primo set a zero, poi si aggiudica i successivi due parziali per 6-3 6-2.



Sulla sua strada trovera' la Kerber (n.11), che mette fine alla corsa della greca Maria Sakkari con un doppio 6-1.



La Ostapenko, numero 5 del tabellone, ribalta la britannica Johanna Konta (2-6 6-3 6-4) e attende una fra Daria Gavrilova e Maria Sharapova.



La rumena Simona Halep, n.1 del Mondo, invece approda ai quarti senza scendere in campo: la sua avversaria, infatti, la statunitense Madison Keys, numero 14 Wta e 13ª testa di serie, ha dato forfait per un problema alla schiena.

