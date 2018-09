La Samp stende il Napoli

Finisce 3-0 al Ferraris. Vincono Sassuolo, Lazio, Cagliari e Torino

Il Napoli di Ancelotti crolla a Genova contro la Sampdoria, mentre la Lazio supera il Frosinone e conquista i primi tre punti.



Nelle gare serali della terza giornata in serie A niente rimonta per il Napoli, che cade sotto i colpi della Sampdoria: 3-0 e gran gol di tacco di Quagliarella che mette definitivamente in ginocchio i partenopei.



Con un gol a inizio ripresa di Luis Alberto, la Lazio supera il Frosinone nel derby regionale e abbandona lo 0 in classifica.



Colpo grosso del Cagliari, che vince 1-0 a Bergamo. Festival del gol a Reggio Emilia: tra Sassuolo e Genoa finisce 5-3. Termina senza reti Chievo-Empoli.



Nel pomeriggio la Fiorentina ha battuto l'Udinese 1-0 con rete decisiva di Benassi. Negli anticipi Milan-Roma 2-1, Bologna-Inter 0-3 e Parma-Juventus 1-2.

Finisce 1-0 Torino-Spal, sospesa per più di mezz'ora nel primo tempo a causa della forte pioggia caduta sul capoluogo piemontese: la rete di N'Koulou al 7' della ripresa.



| SASSUOLO-GENOA 5-3

Sassuolo-Genoa è il match che ha fatto registrare più gol in questo campionato (otto).

Nessun giocatore ha segnato più gol di Krzysztof Piatek (sette), considerando tutte le competizioni nei cinque maggiori campionati europei 2018-19.

Il Sassuolo ha raccolto sette punti in questo campionato, in precedenza solo nel 2015/16 era rimasto imbattuto in tutte le prime tre partite stagionali di Serie A.

Solo in un'altra occasione il Sassuolo aveva segnato almeno 5 gol nel corso dello stesso match in Serie A (vs Cagliari nel maggio 2017 - sei in quel caso).

Era da dicembre del 2011 che il Genoa non subiva quattro gol nel corso del primo tempo di un match in Serie A.

Più in generale, il Genoa non subiva cinque reti in una partita di Serie A da aprile 2017 (vs Atalanta).

Solo in altre due occasioni Khouma Babacar aveva sia segnato che fornito un assist nel corso dello stesso match di Serie A (febbraio 2015 e ottobre 2014).

Solo una volta in precedenza in Serie A, Kevin-Prince Boateng aveva segnato in due match di fila (con il Milan nel dicembre 2010).

Primo gol in Serie A per Pol Lirola alla presenza numero 49.

Presenza numero 50 in Serie A per Manuel Locatelli.



| SAMPDORIA - NAPOLI 3-0

La Sampdoria non vinceva in campionato contro il Napoli da maggio 2010 – prima di stasera in blucerchiati avevano raccolto solo tre punti in 14 partite, frutto di tre pareggi.

Prima di questa sconfitta, il Napoli aveva perso solo una delle precedenti 33 trasferte di Serie A (lo scorso aprile contro la Fiorentina, 3-0 anche in quell’occasione).

Il Napoli ha subito sei gol con gli unici sei tiri nello specchio della porta subiti finora in questo inizio di campionato.

Con la doppietta di stasera sono cinque i gol in Serie A per Gregoire Defrel contro il Napoli, sua vittima preferita in campionato.

Per Defrel due gol coi primi tre tiri effettuati in questo inizio di campionato con la Samp, lo scorso anno aveva segnato un solo gol su rigore con le 14 conclusioni effettuate complessivamente con la Roma.

Era dal 28 maggio 2017 che Defrel non segnava più di un gol in una partita di Serie A: in quell'occasione tripletta per il Sassuolo contro il Torino.

Fabio Quagliarella (11 gol in 34 presenze di Serie A con il Napoli nel 2009/10) ha trovato la rete in cinque delle ultime sette sfide di campionato contro i partenopei.

Il Napoli ha mandato al tiro otto giocatori diversi stasera, ma Milik è stato l’unico a inquadrare lo specchio più di una sola volta.



| CHIEVO - EMPOLI 0-0

Chievo-Empoli è la prima partita di questo campionato senza nemmeno un tiro nello specchio nel primo tempo.

Il Chievo non ha concesso gol nelle ultime tre sfide di Serie A contro l’Empoli (due 0-0 e un 4-0).

Il Chievo non è riuscito a segnare dopo sette partite di fila in cui aveva trovato la rete in Serie A.

L’Empoli mantiene la porta inviolata in due delle prime tre partite di campionato solo per la seconda volta in Serie A (la prima del 1986/87).

L’ultima trasferta di Serie A senza gol subiti per l’Empoli risaliva al gennaio 2017 (0-0 vs Sampdoria).

124 tocchi palla per Giovanni Di Lorenzo in questa partita, solo Asamoah contro il Bologna (134) ha fatto meglio tra i giocatori che hanno disputato una partita in difesa in questo campionato.

Tra i giocatori con almeno 10 tiri totali, Miha Zajc è quello che ha centrato meno lo specchio della porta in questo campionato (uno).



| ATALANTA - CAGLIARI 0-1

L’Atalanta ha perso tutte le ultime tre partite contro il Cagliari in Serie A, tante sconfitte quante nelle precedenti 11 gare contro i sardi.

Considerando anche la fine della scorsa stagione, l’Atalanta ha vinto solo una delle ultime sei gare giocate in Serie A (3N, 2P).

Nicolò Barella ha realizzato cinque dei suoi sette gol nella massima Serie in trasferta.

Quattro delle sette reti segnate da Nicolò Barella in Serie A sono arrivate su calcio da fermo: tre rigori prima di questa punizione diretta.

Il Cagliari non segnava un gol su punizione diretta dallo scorso gennaio (Cigarini contro il Crotone).

Considerando anche la fine dello scorso campionato, ben quattro delle ultime otto reti subite dall'Atalanta in Serie A sono arrivate da fuori area, due delle quali su punizione diretta.

Il Cagliari ha vinto in due delle ultime tre trasferte disputate in campionato (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 11.

L’ultima volta che l’Atalanta ha tentato almeno 10 volte la conclusione senza trovare la via del gol è stata proprio nella precedente sfida contro il Cagliari, a maggio.

Tuttavia sono state solo due le conclusioni nello specchio per l’Atalanta in questo incontro: era da aprile (1 contro la Samp) che la squadra bergamasca non ne effettuava così poche.



| LAZIO-FROSINONE 1-0

Luis Alberto ha preso parte attiva a 11 gol nelle ultime 10 presenze in Serie A (cinque reti e sei assist).

Frosinone ancora a secco in questo campionato: l’ultima squadra neopromossa a non aver segnato alcun gol nelle prime tre giornate di Serie A era stato l’Empoli nel 2005/06.

La Lazio ha interroto una striscia di cinque partite senza vittoria in Serie A (2N, 3P), in cui aveva sempre subito gol.

La Lazio ha vinto per 1-0 un match casalingo in Serie A per la prima volta da febbraio del 2017 (vs Udinese).

Luis Alberto ha trovato il gol con il quinto tiro in questo campionato. Nella scorsa Serie A lo spagnolo trovò la prima rete con la sesta conclusione.

La Lazio ha vinto tutte le ultime sei sfide contro squadre neopromosse in Serie A.

Era dallo scorso marzo che la Lazio non ne effettuava cosi tanti tiri (23) nel corso di un match in Serie A.



| TORINO - SPAL 1-0

Tutti e tre i gol di Nicolas Nkolou in Serie A sono stati segnati di testa, in casa e su sviluppi di calcio d’angolo.

10 degli ultimi 11 gol del Torino in Serie A sono stati segnati nel corso dei secondi tempi.

Il Torino è rimasto imbattuto in tutte le ultime 11 sfide nella massima Serie contro la Spal (7V, 4N).

Il Torino non manteneva la porta inviolata da aprile (fuori casa contro il Chievo): da allora otto incontri in cui avevano incassato almeno una rete.

Nonostante la sconfitta la Spal mantiene la miglior difesa del torneo: nessuna squadra infatti ha subito meno reti dei ferraresi in questo campionato (una).

La Spal ha perso solo due delle ultime sette partite di Serie A (5V), in entrambe le occasioni contro il Torino.

Sono sei i tiri nello specchio subiti dalla Spal: non ne subiva così tanti in un singolo incontro di Serie A da maggio, sempre contro il Torino (11).

La Spal è l'unica squadra in questo campionato ad aver schierato lo stesso XI iniziale in tutte le prime tre gare disputate.

