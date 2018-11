La Roma cade a Udine

Alla Dacia Arena decide De Paul nella ripresa

L'Udinese batte la Roma per 1-0 nell'anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Alla Dacia Arena a punire i giallorossi ci pensa Rodrigo De Paul al 54' regalando i tre punti a Davide Nicola, all'esordio sulla panchina friulana.



Perde il Real, perde a Roma e dunque c'e' da attendersi un super march martedi' all'Olimpico per la Champions. Dopo la pausa per le nazionali, non mancano novita' di formazione per entrambi gli allenatori. Out Lasagna e dentro Pussetto per i friulani mentre il tecnico giallorosso deve rinunciare ad Olsen con l'esordio stagionale di Mirante. E il portiere ex Bologna al 15' e' subito chiamato ad intervenire: Fazio sbaglia il retropassaggio e l'estremo difensore anticipa Pussetto servendo Kolarov con i piedi.



L'Udinese sfodera una linea difensiva bassa per togliere profondita' ai velocisti giallorossi e la Roma ci prova con iniziative individuali: al 18' El Shaarawy salta tre avversari ma sbaglia la conclusione da fuori area. Ma l'Udinese non sta a guardare e al 26' e' pericolosa: Fofana vince il duello fisico con Nzonzi e innesca De Paul il cui passaggio in profondita' per Pussetto viene in qualche modo neutralizzato da Santon prima e da Fazio poi. Un minuto dopo Cristante perde palla e da' vita al contropiede dei friulani che si conclude col colpo di testa a botta sicura di Pussetto che termina a lato.



Al 35' il primo squillo di Schick: Kolarov crossa in area dalla sinistra, il ceco di testa schiaccia ma Musso blocca. Il portiere dell'Udinese risponde presente anche pochi minuti dopo sulla punizione defilata di Kolarov e smanaccia in calcio d'angolo. La Roma continua a mantenere percentuali importanti di possesso palla (30%-70%) ma al 45' si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nella ripresa i giallorossi continuano a controllare il gioco e al 48' c'e' un episodio da moviola: Samir stende in area Pellegrini ma per Fabbri non c'e' rigore.



Al 54' l'Udinese sblocca il risultato: De Paul salta Santon e Juan Jesus e batte Mirante in uscita per l'1-0 friulano. La Roma prova a reagire e sfiora il pareggio con un colpo di testa di Nzonzi a botta sicura sugli sviluppi di un calcio d'angolo: palla fuori. Al 63' la difesa giallorossa sbaglia ancora e Pussetto punisce con il momentaneo 2-0 che viene annullato per un tocco col braccio rilevato col Var. Di Francesco si gioca le carte Under e Dzeko al posto degli spenti Kluivert e Schick: al 73' il bosniaco ha la palla del pareggio su assist del turco ma non ne approfitta.



La Roma continua a controllare il pallino del gioco ma si conferma sterile in fase offensiva con Dzeko che entra bene in partita senza riuscire a pungere. All'89' il bosniaco fa da sponda per El Shaarawy la cui conclusione termina tra le braccia di Musso. Ma nel finale la Roma prova l'assedio e offre spazi per le ripartenze: Fofana lancia Machis che a tu per tu con Mirante si fa ipnotizzare dal portiere. Si tratta dell'ultima vera occasione di una partita che scaccia crisi per l'Udinese e convinzioni per la Roma: i friulani salgono a quota dodici punti in classifica, giallorossi fermi a diciannove.





I facts post-match di UDINESE - ROMA

Tra gol (sei) e assist (tre) Rodrigo de Paul ha partecipato al 75% dei gol dell'Udinese in questo campionato.

L’Udinese non segnava in casa in campionato da settembre contro la Lazio (tre gare interne senza reti da allora).

L’Udinese aveva ottenuto un solo punto nelle sette partite precedenti a questo successo.

L'Udinese ha segnato con il primo tiro nello specchio effettuato nella partita.

La Roma ha vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato (2N, 2P).

19 punti in 13 partite per la Roma, che non partiva così male in campionato dalla stagione 2011/12 (17).

Esordio con la Roma in Serie A per Antonio Mirante, che aveva giocato la sua ultima partita di campionato con il Bologna il 13/05/2018 (195 giorni fa).

La Roma ha mantenuto un possesso palla del 75%, record per i giallorossi in questo campionato.

26 tiri per la Roma, che non ne ha mai fatti di più in una partita di questo campionato.

