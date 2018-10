La Lazio crolla a Francoforte

L'Eintracht vince 4-1, biancocelesti in nove per i rossi a Correa e Basta

La Lazio naufraga sul terreno della Commerzbank arena, a Francoforte, tornando a casa con una sconfitta brutta e pesante. L'Eintracht le rifila un 4-1 che complica la qualificazione per i sedicesimi di Europa League. Anche perché, al passivo vanno aggiunte le due espulsioni di Correa e Basta, che ha costretto i laziali a chiudere in nove, ma anche il grave infortunio al braccio di Dermisi, costretto a uscire già nel primo tempo.



Inzaghi mischia le carte, ma non rinuncia a Leiva, Parolo, Milinkovic, Acerbi e Immobile, che garantiscono esperienza, solididità e qualità. Dai buoni propositi alla cruda realtà, tuttavia, il passo è breve, tanto che bastano 4' all'Eintracht per mandare al tappeto la Lazio con un montante potente e preciso. Angolo di De Guzman, con il pallone spiove alle spalle di Milinkovic, al centro dell'area c'è Da Costa che insacca al volo, mandando il pallone a rimbalzare sotto la traversa, poi in rete. Tutto molto veloce e la Lazio ancora non è scesa in campo.



La squadra di Simone Inzaghi, tuttavia, riesce a risollevarsi e a guadagnare il possesso palla, affacciandosi con sempre maggiore insistenza nella metà campo avversaria. Perde, però, Durmisi, che cade male e si fa malissimo a un gomito. Al 22' Correa riceve da Immobile e va via sulla sinistra, serve al centro Parolo che, dall'interno dell'area, insacca l'1-1 di piatto. Inutili le proteste dei giocatori dell'Eintracht per un fallo di mani di Leiva all'inizio dell'azione della Lazio.

La parità è stabilita, ma dura poco, perché al 28' Haller vince due contrasti sul settore destro dell'area, serve sulla sinistra l'accorrente Kostic che insacca una specie di rigore in movimento. Un altro schiaffo in pieno volto. Ma anche questa volta la Lazio reagisce, senza tuttavia fare i conti con la dabbenaggine di Basta che aggancia Kostic su una ripartenza e si vede sventolare il secondo giallo in pieno recupero. Una tegola pesantissima.



In apertura di ripresa, dopo soli 7', i tedeschi stroncano ogni velleità laziale, calando il tris, dopo un contropiede di Haller che apre per Jovic, il cui pallonetto supera in uscita Proto e firma il 3-1. Dopo il gol Correa dà un pestone a De Guzman e guadagna un altro rosso, lasciando la Lazio in nove. E' la fine di ogni ambizione. Da Costa in pieno recupero cala il poker.

