La Lazio cade a Bergamo

Decide Zapata nel primo tempo, gol annullato ad Acerbi nel finale

Continua il momento no della Lazio. L'Atalanta batte la squadra di Simone Inzaghi per 1-0 nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A.



All'Atleti Azzurri d'Italia gli uomini di Gasperini passano in vantaggio al 1' e rischiano di farsi recuperare al 92' con un gol di Acerbi poi annullato col Var. Si tratta invece del quinto turno di campionato senza vittorie per Simone Inzaghi che, nonostante il periodo negativo, conferma la difesa a tre per fermare Duvan Zapata, autore di quattro gol nelle ultime tre partite. Ma all'attaccante bergamasco basta un minuto di gioco per firmare il gol dell'1-0: sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Radu rinvia malamente sui piedi di Zapata che da due passi mette in rete.



La Lazio subisce il contraccolpo e poco dopo lo stesso Radu rischia l'autogol per anticipare Gomez su cross di uno scatenato Zapata. La reazione biancoceleste e' affidata come al solito alla velocita' di Ciro Immobile che al 13' impegna Berisha con un tiro da posizione defilata. Sono poche le idee nella manovra biancoceleste e Correa e' costretto ad abbassarsi in cabina di regia per tentare di creare situazioni potenzialmente pericolose. Ed e' da una giocata del trequartista che nasce una occasione da gol per i biancocelesti: Correa premia l'inserimento di Parolo che crossa per Immobile il cui colpo di testa da buona posizione termina alto.



Nel 2018 Atalanta e Lazio sono le due squadre che hanno giocato piu' palloni nell'area avversaria e il trend e' evidente anche al 40': Lulic crossa per Milinkovic Savic che gira di testa sfiorando la traversa. Pochi istanti dopo Correa ha la palla dell'1-1 ma a botta sicura calcia male e Toloi puo' salvare senza problemi.



Il secondo tempo inizia come e' partito il primo con la difesa della Lazio in seria difficolta': e' Zapata a sfiorare il palo con un colpo di testa da buona posizione. La Lazio prova a reagire e lo fa con gli inserimenti dei suoi centrocampisti: al 47' Milinkovic-Savic raccoglie un cross in area e calcia senza trovare la porta.



Al 64' Inzaghi cambia e si gioca le carte Lukaku e Luis Alberto: lo spagnolo entra bene in partita e al 72' disegna un cross perfetto per Milinkovic-Savic che svetta piu' in alto di tutti ma di testa manda a lato. Nel finale e' una la Lazio a trazione anteriore con Immobile, Milinkovic-Savic e Caicedo a formare un reparto offensivo che da' subito i suoi frutti: all'80' il serbo fa da sponda per il neo entrato la cui conclusione viene sporcata da Mancini in corner.



Si fa sentire la stanchezza nel finale, Radu, ultimo uomo, rifornisce il fronte offensivo con lunghi lanci spioventi che convincono Gasperini ad inserire Masiello al posto di Gomez: e al 92' c'e' il pareggio con Acerbi che svetta piu' in alto di tutti e firma l'1-1 ma Orsato, dopo l'ausilio del Var, annulla la rete per fuorigioco.





I facts post-match di ATALANTA - LAZIO



Quella di Duván Zapata dopo 57 secondi è la seconda rete più veloce dell'Atalanta in un di match di Serie A, a partire dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questo dato, dopo quella di Bellini v Torino ad aprile 2007 dopo 56 secondi.

Duván Zapata ha segnato cinque gol con gli ultimi cinque tiri nello specchio in Serie A.

Le ultime cinque reti dell'Atalanta in campionato sono state tutte messe a segno da Duván Zapata.

L’Atalanta ha segnato 30 gol in questo campionato; dopo 16 giornate di Serie A i bergamaschi avevano fatto meglio solo due volte: 32 reti nel 1949/50 e 31 gol nel 1955/56.

La Lazio non vince da cinque gare in campionato (4N, 1P): è la striscia più lunga senza successi in un singolo campionato da quando Simone Inzaghi è l’allenatore del club.

L’Atalanta ha vinto sei delle ultimo otto partite in campionato (2P), tanti quanti successi nelle precedenti 20 in Serie A.

Solo il Napoli (27 gol) ha segnato più dell'Atalanta su azione (25) in questo campionato.

Dicembre è il mese in cui Duván Zapata è più prolifico in Serie A: 10 reti segnate in 15 incontri, cinque delle quali realizzate nella competizione in corso.

Quella di Duván Zapata dopo 57 secondi è la rete più rapida subita dalla Lazio in campionato a partire da quella di Abel Hernández del Palermo nel febbraio 2010 dopo 56 secondi.

