La Lazio aggancia la Roma

Udinese battuta 2-1: decidono Immobile e Luis Alberto

Vittoria in trasferta per la Lazio che al Friuli batte l'Udinese 2-1 e aggancia la Roma al terzo posto in classifica a quota 60 punti. Queste le reti: nel pt 13' Lasagna, 27' Immobile, 38' Luis Alberto.



La squadra di Inzaghi ottiene una vittoria fondamentale che le permette di scavalcare l'Inter e agganciare la Roma al terzo posto in classifica.



Succede tutto nel primo tempo: Lasagna apre le marcature per la formazione di casa, Immobile e Luis Alberto firmano i gol della rimonta biancoceleste.



* L’Udinese allunga la sua striscia record negativa in Serie A a 8 sconfitte di fila.

* Per la prima volta nella sua storia la Lazio ha vinto 10 partite in trasferta in un campionato di Serie A.

* La Lazio con 75 gol ha stabilito il suo nuovo record di marcature in un singolo campionato di Serie A.

* La Lazio ha perso solo in una delle ultime sette giornate di campionato (4V, 2N), ma ha subito almeno un gol in tutte le ultime cinque.

* Immobile è diventato ora il primo giocatore della storia della Lazio a segnare almeno 27 gol in un singolo campionato di Serie A.

* L'ultimo italiano prima di Immobile a segnare almeno 27 gol in un campionato di A fu Di Natale (28) con l'Udinese 2010/11.

* Ciro Immobile ha segnato 6 gol in 6 partite di campionato contro l’Udinese: solo contro il Cagliari ha fatto meglio in Serie A (7).

* Immobile raggiunge a quota 9 assist Insigne: sono i due attaccanti ad aver fornito più assist in questo campionato.

* Luis Alberto è il centrocampista che ha partecipato a più gol in questa Serie A: 9 gol e 11 assist.

* L'Udinese ha subito almeno 2 gol in tutte le ultime 8 giornate di campionato.

* Ottavo gol in questo campionato per Lasagna, il primo nell'anno solare 2018.

* In tutte le ultime quattro partite di campionato la Lazio ha subito gol nella prima mezz'ora di gioco.

