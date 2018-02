La Lazio affonda il Verona

Doppietta Immobile, i biancocelesti scavalcano l'Inter

Ci pensa Ciro Immobile. Grazie a una doppietta del suo centravanti, la Lazio supera per 2-0 il Verona all'Olimpico nel posticipo della 25esima giornata di Serie A e si riprende il quarto posto in classifica a discapito dell'Inter.



I biancocelesti, nel giorno in cui il ds Tare annuncia il divorzio con De Vrij a fine stagione, manda un segnale forte alle dirette concorrenti per la Champions League. Le tre sconfitte di fila sono già archiviate e i ragazzi di Inzaghi ricominciano a correre trascinati dal loro uomo simbolo.



Con la doppietta odierna, Immobile consolida il primato nella classifica marcatori con 22 gol. Terza sconfitta consecutiva per il Verona, quarta nelle ultime cinque partite. La squadra di Pecchia è sempre penultima a -5 punti dalla quota salvezza. Una permanenza in Serie A che non sarà per nulla facile se l'atteggiamento dei gialloblu sarà quello visto stasera, con una squadra rinunciataria che dopo aver subito il primo gol è letteralmente crollata.



Simone Inzaghi sceglie la collaudata coppia formata da Luis Alberto e Immobile per la sfida contro il Verona. Nel 3-5-2 dei biancocelesti spicca l'assenza dello squalificato Lucas Leiva con i compiti di regia affidati a Parolo e la presenza di Lukaku fra i titolari sulla fascia sinistra. In panchina Felipe Anderson. Nel Verona, Pecchia schiera un 4-4-2 con Matos e il giovane Kean in attacco.



Come da previsioni la Lazio si riversa subito nella metà campo del Verona, costretto subito a chiudersi davanti alla propria area di rigore. La squadra di Inzaghi gioca con la rabbia di chi vuole riscattare tre sconfitte consecutive e dopo pochi minuti si rende subito pericolosa con Luis Alberto, che si presenta da solo davanti a Nicolas, bravo a chiudere lo specchio e respingere la conclusione dello spagnolo. Ci provano poi Parolo con un destro di poco a lato e soprattutto Immobile, che colpisce l'esterno della rete con un sinistro da posizione defilata.



E' poi la volta di Wallace, di testa su calcio d'angolo, a scaldare i guantoni di Nicolas. Quindi ci riprova Luis Alberto da fuori, con palla di poco a lato. E' poi la volta di Marusic, con un destro a lato tutto solo in area. Anche la sfortuna nega il gol alla Lazio, con un destro dell'ex Liverpool che si stampa sulla traversa. E' un monologo della squadra di Inzaghi, con il Verona che quasi mai supera la metà campo.



Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo, con la Lazio sempre protesa in avanti. A rendersi pericoloso però, è per primo il Verona in contropiede con Matos, che cicca clamorosamente un cross dalla destra di Romulo. E' l'unico e ultimo acuto dell'Hellas, perché poi sale in cattedra Immobile. Il bomber della Lazio nel giro di cinque minuti segna i due gol che decidono la partita: al 56' il centravanti napoletano sblocca il risultato con una splendida girata di destro su palla filtrante in area di Luis Alberto.



Cinque minuti dopo il capocannoniere del campionato si ripete, ribadendo in rete una respinta miracolosa di Nicolas su conclusione di Lulic. Rete convalidata dall'arbitro dopo un silent check con il Var. La partita di fatto si chiude qui. Il Verona abbozza una timida reazione con il solito Romulo, autentica anima della squadra, che prova ad innescare Kean fermato in scivolata dal neo entrato Luiz Felipe. Nel finale Inzaghi concede la meritata standing ovation ad Immobile, sempre più idolo indiscusso dell'Olimpico biancoceleste.





I Facts post-match di LAZIO - VERONA

Ciro Immobile ritrova il gol in Serie A dopo tre giornate di digiuno.

Immobile è il giocatore che ha segnato più marcature multiple in questa Serie A (sette); nessuno inoltre ha segnato più reti di testa di lui (cinque).

Per la terza stagione (dopo il 2013/14 e il 2016/17), Immobile raggiunge quota 22 gol in Serie A.

Ottavo assist di Luis Alberto, nessuno più di lui in questa Serie A.

Quinta vittoria di fila per la Lazio contro il Verona in campionato – in ciascun match ha segnato almeno due gol.

Terza sconfitta consecutiva per il Verona in Serie A, nessun gol segnato in queste ultime tre giornate.

I 17 tiri della Lazio nella prima mezz'ora costituiscono un record in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Sono 33 i tiri totali della Lazio oggi: i biancocelesti non ne effettuavano così tanti in campionato dal maggio 2005 (38 contro il Palermo).

27 i dribbling riusciti dei giocatori del Verona (sei quelli di Rômulo), un primato per una squadra in una partita di questo campionato.

Otto parate per Nicoals: solo contro il Napoli (nove) ne ha fatte di più in questa stagione in Serie A.

Presenza n° 200 in Serie A per Senad Lulic, n° 100 per Rômulo.

