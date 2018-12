Cr7 salva la Juve, la Lazio espugna il Dall'Ara

Vincono Samp, Cagliari e Parma

ATALANTA-JUVENTUS 2-2

Uscire con l'amaro in bocca dall'Atleti Azzurri d'Italia quando a mezz'ora dalla fine la squadra si trovava sotto di un gol (merito dell'immarcabile Zapata) e di un uomo (per una ingenuità di Bentancur). Anche in una giornata in cui è apparsa poco brillante, la Juventus mostra la propria forza. Ringrazia Ronaldo - che entra dalla panchina e firma il gol del pari - e riacciuffa in extremis il pareggio in casa dell'Atalanta, sfiorando anche il clamoroso 3-2 nel recupero, con la rete annullata a Bonucci per fuorigioco. Il terzo 2-2 di fila a Bergamo permette alla squadra di Allegri di chiudere imbattuta l'anno solare in trasferta in campionato ma scopre il fianco al possibile rientro del Napoli, impegnato in serata nel big match con l'Inter, che in caso di vittoria potrebbe accorciare a meno sei.Allegri fa rifiatare un paio di intoccabili - Ronaldo e Pjanic su tutti - lanciando dal 1' Douglas Costa nel tridente offensivo ed Emre Can come schermo davanti alla difesa. Matuidi, influenzato, lascia il posto al rientrante Khedira. In difesa spazio ai titolarissimi: De Sciglio e Alex Sandro sugli esterni, Chiellini e Bonucci al centro. Dalla parte opposta anche Gasperini rivoluziona il suo undici, ma più per necessità che per virtù. Toloi e Palomino sono reduci dalle espulsioni di Genova, in difesa tocca così a Masiello e Djimsiti affiancare il giovane Mancini. A centrocampo il 'Gasp' rispolvera Pasalic per l'infortunato De Roon, ai lati tocca a Castagne e Hateboer. Davanti insieme all'intoccabile Zapata ci sono Gomez e Ilicic. Per la Juventus quello dell'Atleti Azzurri d'Italia sembra il solito pomeriggio. Favoriti dal regalo - con un giorno di ritardo sul Natale - di Djimsiti, che svirgola nella propria porta il cross dalla sinistra di Alex Sandro, gli ospiti si ritrovano subito in vantaggio dopo neanche due giri di lancette. La 'Dea' accusa il colpo e si aggrappa alla traversa colpita qualche minuto più tardi da Bentancur, al 6', che la salva da un 2-0 che avrebbe probabilmente messo la parola fine al match. Passata la burrasca l'Atalanta trova le giuste misure in campo e inizia a mettere sotto scacco, mossa dopo mossa, il centrocampo bianconero. Affidandosi alle sue principali qualità, l'agonismo, la fisicità, il ritmo. Tutte perfettamente incarnate da Duvan Zapata, che conferma il suo magic moment pareggiando i conti al 24' con un tiro a incrociare dopo aver letteralmente buttato giù, in un duello spalla contro spalla, il malcapitato Bonucci. La partita è divertente, entrambe le squadre giocano a viso aperto e tentano di superarsi: al 26' Alex Sandro è provvidenziale nell'anticipo su Hateboer, poco dopo Douglas Costa fa tutto da solo ma porta a casa giusto qualche applauso e l'esterno della rete.



Nella ripresa le parti si invertono. La Juve perde quasi subito Bentancur, che rimedia il secondo giallo dopo un contatto con Castagne, e si ritrova a sorpresa in inferiorità numerica. E, poco dopo, anche sotto nel risultato. All'11' infatti ancora Zapata sale in cielo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e ribalta, praticamente da solo, la partita. Allegri avverte il pericolo, anche perché la sua squadra sembra stanca e gioca pericolosamente sotto ritmo, e si gioca quasi gli assi dalla panchina. Prima Pjanic, a mettere ordine, per un effimero Douglas Costa, poi Cristiano Ronaldo, a metà ripresa, al posto di uno sfiancato Khedira. E CR7 ruba la scena anche nel giorno in cui riposa. La Juve infatti prima rischia di incassare il tris per mano di Gosens, poi, sempre su palla inattiva, trova il 2-2 di testa proprio del fuoriclasse portoghese. Che risolve in mischia, armato di sciabola più che di fioretto, togliendo le castagne dal fuoco a Chiellini e compagni. Feriti nell'orgoglio, gli ospiti in pieno recupero vanno anche vicini all'ennesimo ribaltone. Ma l'urlo di Bonucci, a segno da due passi su sponda di Alex Sandro ma in posizione di offside, rimane strozzato in gola. E la Juve questa volta deve accontentarsi del pari.



FIORENTINA-PARMA 0-1

Fiorentina in cerca del terzo successo consecutivo per consolidare una posizione tra le pretendenti all'Europa League e dare segnali di crescita anche dal punto di vista del gioco. Il Parma desideroso di punti per allontanarsi sempre di più dalla zona calda della classifica e magari spostare verso l'alto l'asticella degli obiettivi stagionali. Ne è nata così una partita agonisticamente intensa e a tratti cattiva, con 8 ammoniti e un espulso. Alla fine l'ha spuntata il Parma, cinico nello sfruttare con Inglese l'unica occasione avuta allo scadere del primo tempo.I due tecnici hanno presentato due moduli speculari: 4-3-3. L'allenatore viola, Stefano Pioli, ha riproposto la stessa formazione schierata con successo contro il Milan a San Siro con l'unica eccezione di Pjaca al posto di Mirallas nella linea offensiva. Tra i ducali, invece, Roberto D'Aversa ha lasciato in panchina Gervinho e Barillà, non al meglio, optando per un tridente con Biabiany e Siligardi a sostegno di Ingelse e una mediana con Rigoni, Stulac e Deiola.Al fischio d'inizio sono subito i viola a cercare di fare la partita. Il Parma, ben disposto in campo serra i reparti e e costringe la Fiorentina a trovare improbabili soluzioni centrali. si mostra subito aggressivo sui portatori di palla avversari e punta sulle ripartenze veloci. Al 3' Benassi, dopo un'azione insistita della Fiorentina, scalda i guantoni di Sepe con un tiro centrale. Ma è un fuoco di paglia. la manovra viola è faticosa, con tante imprecisioni al momento dell'ultimo passaggio. Al 16' ci prova prima Pjaca, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa, poi Chiesa: Sepe però è attento e devia in angolo. Conclusioni senza pretese, tra il 20' e il 22', prima di Milenkovic e poi di Chiesa, con l'estremo difensore del Parma che blocca sempre senza problemi.Il primo vero sussulto al 25': su una punizione calciata da Veretout dalla trequarti si accende una mischia in area del Parma, ma prima Pezzella inciampa al momento di concludere e poi si Simeone si vedo ribattere dalla difesa il tiro ravvicinato. La squadra di D'Aversa si vede poco nella metà campo gigliata, ma quando lo fa, è sempre la velocità di Biabiany a creare problemi alla difesa viola, costringendo al fallo Milenkovic e Pezzella, che finiscono sul taccuino dell'arbitro Fabbri, così come Rigoni per i biancoscudati. Al 39' Milenkovic, acciaccato, lascia il campo e al suo posto entra Laurini. Nell'azione successiva i viola reclamano un rigore per un tocco di mano in area del Parma, Fabbri fa proseguire e, sul ribaltamento di fronte, Laurini stende Gagliolo e rimedia anche lui il giallo. Fabbri approfitta dell'interruzione per rivedere al Var l'azione precedente e decide che non c'era il rigore reclamato dalla Fioprentina. Il primo tempo volge al termine quando, nel primo dei due minuti di recupero assegnati dal fischietto di Ravenna, Hugo si lascia sfuggire un pallone innocuo al limite dell'area viola e Inglese, improvvisamente solo, batte Lafont in uscita. Parma in vantaggio e squadre negli spogliatoi.



Si riparte e il copione non cambia: Fiorentina affannosamente all'attacco e Parma chiuso nella sua metà campo, pronto a sfruttare ogni sbavatura dei viola. I minuti scorrono senza azioni di rilievo fino al 20', quando ancora Vitro Hugo sbanda e deve atterrare Biabiany lanciato a rete. Fallo da ultimo uomo e rosso diretto per il centrale brasiliano. Pioli cerca di correre ai ripari inserendo Ceccherini per Edimilson. Ma le azioni viola non producono quasi mai pericoli per Sepe. Pjaca resta un corpo estraneo nella manovra gigliata. Così, tra interventi sempre più duri in mezzo al campo con una pioggia di cartellini gialli, si arriva nei minuti di recupero. Forcing finale dei viola ma la porta ducale resta chiusa.



CAGLIARI-GENOA 1-0

Torna alla vittoria il Cagliari dopo il trittico infernale contro Roma, Napoli e Lazio in cui aveva raggranellato appena un punto: battuto di misura un Genoa ancora poco fluido, che dopo il successo sull'Atalanta fa un passo indietro. Con questo successo la squadra di Maran scavalca in classifica proprio il Grifone e si issa a quota 20.Avvio sardo, con Rolon che di sinistro cerca il secondo palo mandando di poco a lato ma i ritmi sono lenti e la gara spezzettata per oltre 25' e con il Cagliari che perde quasi subito Joao Pedro, costretto a lasciare il posto per infortunio a Ionita. E' una gara fisica e combattuta, senza molte azioni degne di nota anche se sono i padroni di casa a fare la partita, con il Genoa rannicchiato in difesa e affidato alle iniziative di Piatek. Il primo sussulto del polacco al 13', quando sfugge a Ceppitelli e prova a freddare Cragno da posizione defilata: l'estremo difensore blinda il primo palo e si oppone con i piedi. Al 26' sponda di petto delrientrante Pavoletti, Ionita resiste alla carica di un avversario e, dopo un aggancio orientato, sgancia il destro: palla altissima sopra la traversa.Al 30' Pisacane ci prova con un piatto di controbalzo sulla carambola generata dalla deviazione fortuita di Ionita: la sfera esce sul fondo. Continua a crescere il Cagliari e poco dopo Cigarini imbuca per Barella, che converge sul destro e cerca il secondo palo con una conclusione a giro: la sfera sibila il palo. Il Genoa si vede al 35': Lazovic innesca Bessa con un bel filtrante, traversone radente del ventiquattro sul quale per poco non arriva in allungo Piatek. Sul secondo palo Padoin libera l'area con il destro. Nuovo brivido al 44' quando un destro piazzato dall'interno dell'area di Farias viene neutralizzato da Radu ma quando lo 0-0 sembrava inevitabile prima del riposo ecco arrivare il gol sardo in pieno recupero. Fendente dalla destra di Srna, Ionita lascia sfilare il pallone, sul secondo palo Farias schiaccia a terra la sfera con una girata di destro e fredda Radu.



Nella ripresa Prandelli prova subito la carta Kouamè, al posto di Sandro e il Genoa prova ad alzare la voce. Incursione di Lazovic, che rientra sul destro e scarica a rimorchio per Piatek. Velo del polacco, che libera al tiro Bessa, il cui diagonale di destro finisce a lato di un soffio. Subito dopo lo stesso Bessa da posizione defiliata impegna Cragno. La risposta sarda è affidata a Pavoletti che al 9', su scarico di Barella, sgancia un destro a giro che termina alto sopra la traversa.È un altro Genoa con l'ingresso di Kouamé che ha portato in dote più soluzioni offensive per i liguri, ma il Cagliari non sta a guardare e al 17' si rende pericoloso: lancio dalle retrovie di Srna, Pavoletti allunga la gamba e trova un'ottima sponda per Farias, che fa secco l'avversario diretto e calcia con il destro da posizione favorevole: Radu si oppone in due tempi e nega il raddoppio al brasiliano. Al 24' ancora sardi vicini al raddoppio con una grande giocata di Barella: stop di petto e volée di destro dai venticinque metri del gioiello rossoblù, il pallone si stampa sul palo. E' un match di boxe ora: un colpo da qua e uno da là ma il Cagliari non intende mollare la presa e resiste fino allo scadere, prendendosi tre punti pesanti.



SAMPDORIA-CHIEVO 2-0

Operazione quinto posto e sorpasso sul Milan riuscita. Trascinata dal sempre-verde Quagliarella, e dopo un primo tempo di passione, la Sampdoria liquida il Chievo condannandolo alla prima sconfitta della gestione Di Carlo dopo 5 pareggi e vola a quota 29 punti in classifica, in piena zona Europa. Ottava vittoria stagionale ed asticella degli obiettivi che ora si alza.Tra gli striscioni di contestazione al presidente doriano Ferrero e l'abulia di una Sampdoria poco efficace e bloccata soprattutto davanti per 45', è il Chievo a meritare i pochi applausi di un primo tempo senza grandi emozioni. Sin dall'inizio sono gli ospiti a prendere l'iniziativa ed al 12' una bella botta da fuori di Radovanovic sfiora il palo. Al 20' sinistro al volo di Meggiorni su lancio dalle retrovie: l'intenzione è ottima, ma l'esecuzione lascia a desiderare con la palla che finisce alta sopra la traversa. La Samp fa fatica a costruire gioco e il Chievo prova ad affondare. Al 26' un sinistro dalla media distanza di Kiyine obbliga Audero ad un delicato intervento. La Samp si vede al 35': con un po' di fortuna Caprari si libera di un difensore e scappa via verso l'area, tiro dalla distanza che finisce alto sopra la traversa ma sono squilli estemporanei perchè per tutto il primo tempo i doriani sono l'ombra della squadra capace di dare spettacolo e di impensierire anche le big.



Fortuna per Giampaolo che quella che si ripresenta nel secondo tempo è un'altra Samp. E con il “solito” Quagliarella che s'inventa un altro gol da favola. E' il bomber, fresco di rinnovo, a sbloccare la gara: cross da calcio di punizione di Ramirez, volée di tacco dell'attaccante, traiettoria imparabile per Sorrentino ed ottavo gol di fila per l'attaccante stabiese (138esimo in A come Enrico Chiesa, 58esimo con la maglia blucerchiata, raggiunto Montella). Al 5' la punta doriana ci prova ancora: destro sul primo palo, Sorrentino è attento e fa suo il pallone. Prova a fare possesso palla il Chievo, ma la Sampdoria chiude bene ogni varco.La squadra di Di Carlo continua ad avere difficoltà a trovare spazio per concludere a rete e viene messa al tappeto al 13'. Sfondamento sulla sinistra con Murru, bravo a mettere in area un pallone invitante per Ramirez - che aveva preso il posto di Saponara a inizio ripresa – e l'uruguaiano mette in rete con un bel tocco ravvicinato che non lascia scampo a Sorrentino. Il Chievo è poco lucido e i locali agiscono di contropiede. La Sampdoria gestisce il doppio vantaggio e sfiora il tris al 29' con Linetty che obbliga Sorrentino a una parata in due tempi e al 38' quando lo scatenato Quagliarella colpisce la traversa su punizione. La gara non ha più niente da dire e finisce col successo dei blucerchiati per 2-0.



LAZIO-BOLOGNA 0-2

Fratelli coltelli. Simone Inzaghi inguaia Pippo, la sua Lazio va a vincere 2-0 col minimo sforzo a Bologna, contro una squadra impaurita e involuta, di fatto incapace di costruire palle gol e impotente quando si trattava di dover recuperare. Senza brillare i biancocelesti hanno rischiato anche troppo nel limitarsi a gestire il vantaggio regalato dal primo gol laziale di Luis Felipe ma nel contempo non hanno mai veramente sofferto perchè di vere palle gol in tutta la partita se ne sono viste pochissime in una gara di rara bruttezza. Ora la squadra di Simone Inzaghi è quarta ed è davvero un Santo Stefano da festeggiare.Nella Lazio non c'è inizialmente Immobile e si sente: Caicedo, chiamato a sostituirlo, si dà da fare ma manca l'intesa con i compagni e per i biancocelesti diventa dura trovare la chiave per scardinare la difesa rossoblù. Pippo ha sistemato una difesa a 5 ordinata che crea problemi e limita il potenziale offensivo laziale. Il primo vero tentativo della gara al 14', quando ci prova con il destro dalla distanza Luis Alberto che inquadra lo specchio della porta ma trova la grande parata di Skorupski. Replica del Bologna al 20': in velocità Okwonkwo si libera di un uomo al limite dell'area e lascia partire il destro a giro che termina di un soffio a lato del palo della porta di Strakosha. Tre minuti dopo ancora un brivido per la Lazio, Svanberg apre in area di rigore per Poli che prova ad incrociare trovando la respinta di Strakosha. Poi il portiere albanese subisce fallo da Santander. L'equilibrio si spezza alla mezzora. Calcio d'angolo battuto da Luis Alberto verso il cuore dell'area di rigore dove arriva lo stacco di Luiz Felipe bravo a sovrastare Mattiello e spedire in rete. E' la molla che sblocca la Lazio e paralizza il Bologna. Al 41' ripartenza ospite con Luis Alberto, il migliore dei suoi, serve Correa che apre il destro e trova la deviazione in angolo di Skorupski. Il tempo si chiude con una mischia in area laziale su azione da calcio piazzato e l'ammonizione per proteste a Calabresi che stava impostando l'azione subito dopo ma viene fermato dal duplice fischio dell'arbitro.



Ripresa di tono minore: Bologna sempre più involuto e Lazio che non riesce a chiudere il match ma tiri in porta che scarseggiano. Pippo Inzaghi impiega anche troppo a provare nuove soluzioni e manda in campo prima Mattiello per Calabresi e poi Palacio per un evanescente Okwonkwo. Dall'altra parte entra anche Immobile, nonostante condizioni fisiche non al top, al posto di Caicedo. Al 24' il primo vero tiro in porta della ripresa. Traversone dalla corsia mancina di Lulic per la testa di Milinkovic-Savic, troppo centrale il tentativo del serbo - che termina direttamente tra le braccia dell'ex Roma Skorupski - e dopo poco il centrocampista lascia il posto a Lukaku. La pochezza offensiva del Bologna è imbarazzante, Pippo prova a lanciare Destro per Poli ma al 39' è ancora Lazio. Danilo non interviene perfettamente su un pallone vagante in area di rigore, arriva Senad Lulic che prova a calciare al volo ma spedisce direttamente sulle tribune del Dall'Ara. A chiudere i giochi è il raddoppio laziale al 45': angolo di Luis Alberto, testa di Luis Felipe e tocco al volo di Lulic che condanna il Bologna al ko e (forse) Pippo Inzaghi all'esonero tra i fischi impietosi e la feroce contestazione del Dall'Ara.







