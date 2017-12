“La Juve ha chiuso un ciclo importante”

Allegri: “Dybala? Non è assolutamente un problema”

"Non siamo riusciti a chiudere la partita e nel finale abbiamo sofferto, un po' per colpa nostra e un po' perché la Roma è una grande squadra''.



Massimiliano Allegri non nasconde la sua soddisfazione per aver battuto la Roma: ''Devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo chiuso un ciclo importante, abbiamo ritrovato la nostra mentalità. Potevamo fare qualcosa in più, ma vincere 1 a 0 sempre bello. L'occasione concessa alla Roma nel finale? Benatia e Chiellini si sono incasinati un po', per fortuna ci ha messo una pezza il portiere. Dybala? Non è assolutamente un problema - assicura Allegri - lo sarebbe non averlo nella nostra rosa: ha fatto tanto e farà ancora tanto per la Juventus, ma in questo momento sto scegliendo altri giocatori, importanti come lui. La stagione è ancora lunga.



“Stasera c'era bisogno di più solidità, perché la Roma è una squadra molto fisica, tutto qui. Ma Paulo sta ritrovando la forma fisica e mentale ideale: lui gioca in una grande squadra e rispetta le decisioni, alla fine è il rettangolo verde a decidere. Non è assolutamente un problema. Con chi lotteremo per lo Scudetto? La Roma e il Napoli - conclude il tecnico della Juve - sono avanti rispetto alle altre, anche perché più abituate a lottare, ma non escludo l'Inter e la Lazio".

ContentItem-d85d68dc-62ac-48a8-a525-1c6d3f1dfaba

“La Juve ha chiuso un ciclo importante”

Allegri: “Dybala? Non è assolutamente un problema”

Page-875df461-505d-47ab-a6b6-6c95da5c915d

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Tematica:Juventus^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-6ba0552d-3a7e-4e8a-95d5-e9e8acb4b2f1^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^Category:Juventus:Category-44c780fe-4c59-4408-bb47-ddf1f3acb565^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^TAG:Juventus:Category-44c780fe-4c59-4408-bb47-ddf1f3acb565^

/dl/img/2017/12/23/105x79_1514068301501_allegri.jpg