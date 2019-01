La Juve batte la Lazio in rimonta

Finisce 2-1 per i bianconeri all'Olimpico: decide un rigore di CR7

Se non è scudetto, poco ci manca. La Juventus vince all'Olimpico contro una bella Lazio, ma c e si porta a +11 sul Napoli, fermato ieri sullo 0-0 dal Milan.



Nel posticipo serale il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio, ma il micidiale uno-due dei portoghesi Cancelo e Cristiano Ronaldo, quest'ultimo su rigore, hanno dato ragione ad Allegri e gettato nello sconforto il popolo biancoceleste che ha visto nella Lazio forse l’unica squadra a tener testa alla Juve per oltre un’ora.

La Juventus ha segnato in tutte le prime 29 gare stagionali: ha eguagliato il proprio record del 1957/58.

L’unica altra stagione, nell’era dei tre punti a vittoria, con almeno 11 punti di differenza tra prima e seconda in classifica alla giornata 21 è stata la 2006/07.

Per la prima volta da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05) la Juventus non ha tentato nemmeno una conclusione nel primo tempo in una partita di Serie A.

La Lazio non segnava in casa in Serie A contro la Juventus dal 25/01/2014.

Cristiano Ronaldo è andato a segno in otto trasferte di Serie A consecutive: nessun giocatore nell'era dei tre punti a vittoria ci era mai riuscito.

La Juventus è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (13).

Il primo tiro della Juventus è arrivato dopo 53 minuti e 39 secondi.

Quella di Emre Can è stata la prima autorete subita dalla Juventus in questo campionato.

João Cancelo ha segnato oggi il suo primo gol in Serie A con la maglia della Juventus, al 16° tiro tentato.

