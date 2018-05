Italia sul podio in Cina

Argento nella 20 km femminile ai Mondiali di Taicang

Italia sul podio ai Campionati del Mondo di marcia a squadre di Taicang (Cina) con la medaglia d'argento conquistata dal team più atteso: quello della 20km femminile.



La primatista nazionale assoluta Eleonora Giorgi bissa il quinto posto di quattro anni fa, stavolta in 1h28'31". Valentina Trapletti chiude 16/a con il record personale in 1h30'19" e nel finale la portacolori dell'Esercito supera il bronzo mondiale Antonella Palmisano.



Dopo la febbre dei giorni scorsi, la pugliese delle Fiamme Gialle arriva 17/a (1h30:29). La debuttante Eleonora Dominici, 22enne romana dell'Acsi Italia Atletica, si piazza 33/a (1h33'40") e la coetanea Nicole Colombi, bergamasca dell'Atletica Brescia 1950, al traguardo 42/a in 1h34'33".



Vittoria per l'ex pugile messicana Maria Guadalupe Gonzalez. La vicecampionessa olimpica e mondiale si impone in 1h26'38". A farne le spese sono le cinesi con Qieyang Shenjie in seconda posizione (1h27'06") seguita dall'oro iridato Yang Jiayu, terza in 1h27'22". Le atlete di casa si aggiudicano il successo a squadre, davanti a Italia e Spagna.



"Sono contenta - esordisce Eleonora Giorgi allenata da Gianni Perricelli, argento iridato della 50km nel 1995 - perché sono riuscita a confermarmi dopo un paio di stagioni difficili e, soprattutto, sono strafelice per la squadra perché per la prima volta saliamo tutte insieme su un podio mondiale e significa che siamo fortissime. Si riparte da qui verso gli Europei di Berlino in agosto!".

