Inzaghi: "L'arbitro ha chiuso la partita"

"In undici potevamo rimontare"

"L'unico rammarico e' che una bellissima partita sia stata rovinata dalla seconda espulsione perche' in undici contro dieci poteva ancora esserci partita. Con il rosso a Correa l'arbitro ha chiuso la partita: senza gli episodi delle espulsioni non avremmo perso, ma anche in dieci uomini abbiamo avuto l'occasione per pareggiare". Cosi' Simone Inzaghi ha commentato Eintracht-Lazio 4-1, partita valida per la seconda giornata del girone H di Europa League. "La squadra e' stata bene in campo per venticinque minuti - ha spiegato il tecnico biancoceleste ai microfoni di Sky Sport - abbiamo messo in mostra un buon gioco, poi abbiamo smesso di giocare pensando di poter decidere la partita individualmente. Non e' cosi': serve il gioco di squadra".



Una partita decisa anche dalle molte disattenzioni in campo dei biancocelesti: "L'attenzione va allenata quotidianamente - ha spiegato Inzaghi - Oggi anche undici contro undici abbiamo sbagliato delle scelte. Con piu' concentrazione avremmo potuto prendere scelte migliori: abbiamo subito gol decisi da disattenzioni. Fase difensiva? Stiamo cercando di lavorarci, stiamo sbagliando le scelte. Ma sono sicuro che la squadra reagira' domenica. Non bisogna fasciarci la testa e bisogna ripartire".



Nonostante le due sconfitte consecutive contro Roma ed Eintracht, Inzaghi resta fiducioso: "Siamo una buonissima squadra che gioca un ottimo calcio. Nella scorsa stagione siamo stati il migliore attacco e abbiamo tutte le qualita' per farlo anche quest'anno. Faremo il nostro campionato e cercheremo di regalare soddisfazioni ai tifosi. Giusto essere allarmati: facciamo notizia quando perdiamo due partite piu' di quando ne vinciamo cinque, ma sono convinto che nonostante un girone proibitivo in Europa League passeremo il turno".

ContentItem-02f63053-7133-46b3-989c-47076158057f

Inzaghi: "L'arbitro ha chiuso la partita"

"In undici potevamo rimontare"

Page-ddfcbe9d-bacc-432b-90f5-de511d347d04

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Europa League^Tematica:Lazio^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Europa League:Category-5987821c-6972-4165-8523-f4d7ce05db49^Category:Lazio:Category-5544a784-aaf9-4ec3-8430-6d46ed23f723^TAG:Europa League:Category-5987821c-6972-4165-8523-f4d7ce05db49^TAG:Lazio:Category-5544a784-aaf9-4ec3-8430-6d46ed23f723^

/dl/img/2018/10/04/105x79_1538688434089_GettyImages-1045652364%201.jpg