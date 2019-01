Inzaghi: "A San Siro servirà una grande Lazio"

"C'è rammarico per la sconfitta con la Juve, ma ora testa all'Inter"

La sconfitta interna con la Juventus brucia ancora. Non che non si possa perdere con la capolista, ma la Lazio meritava sicuramente di piu'.



Pero' e' anche vero che, come ha detto al termine della partita Simone Inzaghi, una prestazione come quella contro i bianconeri non puo' che non dare fiducia a una squadra attesa dalla sfida in casa dell'Inter per i quarti di finale di Coppa Italia.



"Nella gara di domani servira' una grande Lazio, ma soprattutto una buona dose di personalita'; dobbiamo momentaneamente lasciarci alle spalle il campionato e pensare alla Coppa Italia, un trofeo a cui teniamo molto. Domani servira' una grande prova di personalita' a Milano", ha spiegato il tecnico biancoceleste.



"Siamo reduci da un'ottima gara dalla quale, pero', non siamo riusciti a raccogliere punti, ora pero' dobbiamo concentrarci sulla Coppa Italia: ci servira' una grande partita perche' l'Inter e' un'ottima squadra ben allenata da Spalletti. I nerazzurri sanno giocare a tre, ma possono scendere in campo anche con la difesa a quattro: ci giocheremo al meglio la partita di domani, abbiamo rispetto per l'inter ma proveremo a mettere in campo la nostra personalita'".



Intanto ieri il Milan ha staccato il pass per la semifinale e domani sera attendera' di scoprire a chi contendera' l'accesso alla finale di una competizione che negli ultimi anni ha acquisito sempre maggior peso. "Abbiamo visto che tutte le squadre tengono alla Coppa Italia, ieri abbiamo assistito ad una grande partita tra Milan e Napoli con i rossoneri che hanno vinto grazie ad una doppietta di Piatek - sottolinea Inzaghi -. Inter e Lazio, di conseguenza, avranno grande voglia di affrontare il Milan in semifinale".

ContentItem-120d5ca6-2d4d-4ca8-b68f-1d9cde081749

Inzaghi: "A San Siro servirà una grande Lazio"

"C'è rammarico per la sconfitta con la Juve, ma ora testa all'Inter"

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Coppa Italia^Tematica:Lazio^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Coppa Italia:Category-7e6cec44-ae4b-48e6-8a4b-03d2de2fdc56^Category:Lazio:Category-5544a784-aaf9-4ec3-8430-6d46ed23f723^TAG:Coppa Italia:Category-7e6cec44-ae4b-48e6-8a4b-03d2de2fdc56^TAG:Lazio:Category-5544a784-aaf9-4ec3-8430-6d46ed23f723^

/dl/img/2019/01/30/105x79_1548853967209_GettyImages-1066101060.jpg