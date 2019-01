Intervista a Gasperini

di Andrea Riscassi

Gasperini, tornate a sfidare la Juventus in Coppa Italia come un anno fa. Che partita si aspetta?



Sfidiamo una squadra che in questi anni ha vinto tutto, in campionato, in coppa...Quindi sappiamo la difficoltà della partita, ma è anche vero che è un appuntamento molto bello per il pubblico e per la città: ci sarà lo stadio pieno perché ci siamo conquistati una possibilità così importante. E poi, chissà che non si possa fare anche risultato.



L’ultima giornata di campionato ha dimostrato che le due squadre sono in grado di ribaltare il risultato. La Juve vincendo a Roma, voi recuperando dallo 0-3. Quindi che match sarà?



Una partita secca, quindi una partita nella quale, pur essendo la Juventus fortemente favorita, noi giocando in casa un po’ di fiducia la alimentiamo. Fiducia dovuta anche ai recenti risultati e al fatto di essere in un momento sicuramente positivo. Credo quindi che sarà una partita difficile. Speriamo di renderla difficile anche a loro.



Avete un attacco addirittura più prolifico di quello della Juve. L’idea di Papu Gomez un po’ arretrato è quella vincente?



Sì, questa è stata sicuramente una mossa positiva che ci ha dato grande vivacità e anche tanta qualità in attacco. Giocando contemporaneamente Papu, Ilicic e Zapata abbiamo alzato di molto le nostre capacità offensive che erano un po’ il tallone d’Achille a inizio stagione. Magari prendiamo qualche gol in più, però tra il dare e l’avere credo che siamo in vantaggio.



Per un torinese come lei, sfidare la Juventus cosa rappresenta?



Sfidare la Juventus per tutti quanti è sempre un punto di riferimento. Questa è una squadra veramente straordinaria che quest’anno sta battendo tutti i record. Ha fatto solo due pareggi, uno con noi, uno col Genoa, altrimenti le avrebbe vinte veramente tutte. Quindi sfidiamo una grandissima squadra e non lo dico solo da torinese , ma anche perché sono stato lì tanti anni nel settore giovanile e indubbiamente è una motivazione forte quando riesci a vincere queste partite. Perché rimangono come un premio.



Cosa invidia ad Allegri?



Allegri è bravissimo perché ha questa continuità. Per quanto abbia una grande squadra, lui riesce sempre a trovare le motivazioni. In qualunque momento, anche in partite apparentemente difficili e compromesse come l’ultima con la Lazio, trasmette alla propria squadra e ai giocatori sempre questa voglia di vincere. E ciò di per sé è un grandissimo merito.



Obiettivo dell’Atalanta in Coppa Italia? All’altro turno estremizzando le sue parole scrissero “voglio vincere la Coppa”, questa volta cosa dice?



Questa volta... se vuoi vincere la Coppa Italia l’occasione è servita su un piatto. È una occasione davvero grande. Ci proviamo! Come è giusto che sia, con tutte le nostre forze, con tutto il nostro ambiente dietro che ci dà una mano. È davvero un’occasione.

