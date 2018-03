Infortunio a Koepka, salta l'Augusta Masters

Il n.9 al mondo non ha ancora recuperato dopo l'incidente al polso

L'Augusta Masters (5-8 aprile), primo major stagionale, perde un sicuro protagonista del torneo. Brooks Koepka, numero 9 al mondo, sarà costretto a dare forfait per un infortunio al polso. "Sono addolorato - ha dichiarato l'americano - ma non ho ancora recuperato dall'incidente. Non voglio forzare i tempi di recupero, il rischio sarebbe quello di compromettere l'intera stagione".



Nulla da fare. In Georgia, negli Stati Uniti, il 27enne di West Palm Beach (Florida) non ci sarà. Già vincitore dello US Open 2017, lontano dal green dallo scorso gennaio, Koepka non potrà dunque correre per conquistare la mitica "Green Jacket".

